Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş'a saldırı kıyametler koptu!

Star TV'de yayınlanan Söz dizis tüm hızıyla devam ediyor. Söz dizisi dizideki tüm oyunculara yaradı ancak en çok yarayan isim dizinin başrolu, Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş. Ancak bu şöhret Tolga Sarıtaş'ın başına iş açtı.