Söz'ün Yavuz'u Tolga Sarıtaş'a saldırı kıyametler koptu!

Star TV'de yayınlanan Söz dizis tüm hızıyla devam ediyor. Söz dizisi dizideki tüm oyunculara yaradı ancak en çok yarayan isim dizinin başrolu, Yavuz Komutanı Tolga Sarıtaş. Ancak bu şöhret Tolga Sarıtaş'ın başına iş açtı.
Tolga Sarıtaş, önceki gece Ceren Akın’ı dinlemek için Dorocks XL’a gitti. Ancak iddialara göre, yan masasında oturan bir kadın hayranı yüzünden keyifli başlayan gecesi tatsız bitti.
Kadının her geçişinde ısrarla omzuna çarpmasına sinirlenen 26 yaşındaki oyuncu duruma tepki verdi, ortam gerildi. Görevliler Tolga Sarıtaş'ı kulise alarak olayın büyümesini engelledi.
TOLGA SARITAŞ KİMDİR; Tolga Sarıtaş, 30 Mayıs 1991 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir ve aslen Sivas’lıdır. Lise eğitimini Halil Akkant Lisesinde tamamlamış, üniversite eğitimi ise Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümü okuyarak devam ettirmektedir.
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