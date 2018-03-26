Söz'ün şekil değiştiren kötü adamı Derman'a özel makyaj ekibi

Yapımını TIMS&B Yapım'ın üstlendiği, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, "Söz"de Timur Acar canlandırdığı Narko-Terör ağının başındaki tehlikeli karakter Derman ile izleyenleri her hafta ters köşeye yatırıyor. Dizide; yüzünü kendi adamlarından bile gizleyen Derman, kötü planlarını devreye sokarken farklı kılıklara giriyor.

İzleyiciyle ilk olarak kedisiyle yaşayan yaşlı bir adam kılığıyla buluşan Derman geçtiğimiz bölümde yine farklı bir kimlikle Nazlı'yı hastanede ziyaret etmişti. Timur Acar'ı çok konuşulan bu sahnelere özel bir makyaj ekibi yapımı yaklaşık üç saat süren plastik makyajla hazırlıyor. Söz bu akşam 39. yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak.