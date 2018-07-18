Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurusu Milli Eğitim Bakanlığı ilk atama

Milli Eğitim Bakanlığı ilk atama sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı. Mülakat sınavı sonucuna göre en az 60 puan alan öğretmen adaylarının yapacağı sözleşmeli tercih başvuruları için son gün 20 Temmuz cuma. http://ikgm.meb.gov.tr adresinden yapılacak tercih başvuruları sonuçları 10 gün içinde açıklanacak. Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru sonuçları ise yaklaşık 10 gün sonra açıklanacak. Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLER BAŞLADI: 17 Temmuz Salı günü başlayan sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, 20 Temmuz Cuma günü sona erecek. En fazla 20 kurumun tercih edilebileceği ekranda, tercihler bağlı olunan il veya ilçe müdürlüklerince onaylatılacak. Öğretmen adayları, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum” seçeneğini de kullanabilecek.

Bakanlıktan yapılan duyuruda, "2018 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru Ve Atama Duyurusu çerçevesinde sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar için sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma işlemleri başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TERCİHLER NASIL YAPILACAK? 1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.

2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek.

3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak.

4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek.

5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

5.1. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecek.

6. Tercihlerine atanamayan adaylardan '5.2.' seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacak.

7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecek.

ATAMALAR NASIL YAPILACAK: Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecek:

Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

*Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

*Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecek),

*Elektronik Başvuru Formu'nun onaylı örneği,

*Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

*Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

Ataması yapılanlar, bu bölümün '11.3.' maddesinde belirtilen belgelerle birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacak. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacak.

Tebligatı beklemeksizin göreve başlamak isteyen öğretmen adayları, atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine istenilen belgelerle başvurarak göreve başlayabilecek.

Elektronik Başvuru Formu'ndaki beyanlarıyla ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenlerse değerlendirilmek üzere İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı'na bildirilecek.

Sabıka sorgulama belgesinde "Adli sicil kaydı vardır" ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesiyle buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığı'na gönderilecek. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacak.

Başvurusunda sağlık durumu yönünden görev yapmasına engel bir durumu olmadığını beyan etmekle birlikte, göreve başlama esnasında sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel oluşturacağı hususunda tereddüt oluşan aday göreve başlatılmayıp; adaydan, yurdun her bölgesinde ve iklim şartlarında öğretmenlik yapabileceğine ilişkin tam teşekküllü bir hastaneden alacağı sağlık kurulu raporu istenecek.

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacak.

GÖREVE BAŞLAMAYANLAR HAKKINDA NELER YAPILACAK. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlarla, belgeyle ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecek.

Ataması iptal edilenler, bir yıl süreyle sözleşmeli öğretmenlik pozisyonlarına atanmak üzere başvuruda bulunamayacak.

Atama şartlarının taşımadıklarının anlaşılması nedeniyle atamaları iptal edilenlerle süresi içinde göreve başlamayanların yerine sözlü sınav sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren 6 aylık süre içinde puan üstünlüğüne göre atama yapılabilecek.