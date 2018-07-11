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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı!

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı!

MEB, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara itirazlar 11-13 Temmuz’da yapılabilecek, atama sonuçları ise 23 Temmuz’da ilan edilecek.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 11:18 - Güncelleme: 11-07-2018 11:18

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz’da yapılabilecek. Atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınarak, 23 Temmuz’da ise atamalar gerçekleştirilecek.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

“Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz’da alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz’da ilan edilecek.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Temmuz 2018 12:01 Hiç kimsenin alnında vatan haini,fetöcü,pkk lı yazmıyor değil mi? Kazanan adayı başarı sıralamasına göre alırsınız,soruşturmasını titizlikle yaparsınız,atama sonrasında da izlersiniz,baktınız ki devlet düşmanı atarsınız...KPSS sınavlarında başarısız olanları "seçerek" alıp da, alın teri dökerek kazanan öğretmen adaylarını mülakat oyunlarıyla engellemek,ödenilmesi asla mümkün olmayan bir kul hakkıdır ve ahirette Mahkeme-i Kübra'da bu büyük günahın affı olmayacaktır.Hem mülakat yaptıranlar,hem yapanlar hem de bu mülakatlarla atananlar cehennemin müstakbel adaylarıdır! Hak yiyenlere mazlumların bütün kul hakları haram olsun!Bu dünyada ölüm de var!

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