Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı!

Misafir 11 Temmuz 2018 12:01 Hiç kimsenin alnında vatan haini,fetöcü,pkk lı yazmıyor değil mi? Kazanan adayı başarı sıralamasına göre alırsınız,soruşturmasını titizlikle yaparsınız,atama sonrasında da izlersiniz,baktınız ki devlet düşmanı atarsınız...KPSS sınavlarında başarısız olanları "seçerek" alıp da, alın teri dökerek kazanan öğretmen adaylarını mülakat oyunlarıyla engellemek,ödenilmesi asla mümkün olmayan bir kul hakkıdır ve ahirette Mahkeme-i Kübra'da bu büyük günahın affı olmayacaktır.Hem mülakat yaptıranlar,hem yapanlar hem de bu mülakatlarla atananlar cehennemin müstakbel adaylarıdır! Hak yiyenlere mazlumların bütün kul hakları haram olsun!Bu dünyada ölüm de var!