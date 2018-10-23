Sözleşmeli öğretmenlik kaç yıl oldu süre güncellendi-2018

Eğitimde 2023 vizyonunu Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı, bomba değişiklikler birçok kesimi heyecanlandırdı. Yeniliklerden biri de sözleşmeli öğretmenler ile ilgili oldu. Peki sözleşmeli öğretmenlik süresi ne kadar oldu, kaç yıl sözleşmeli öğretmenlik yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÜRESİ KISALDI: "2023 vizyonu ile eğitimde istediğimiz seviyeye çıkacağımıza inanıyorum. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indiriyoruz' dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '2023 Eğitim Vizyonu'nun detaylarını açıkladı. Bakan Selçuk, "Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız" dedi. Okul müdürlüğü yüksek lisansa dayalı bir meslek oluyor yani yüksek lisans yapmayanlar okul müdürü olamayacak... Sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri kısalıyor... Ortaöğretimde alan seçimi 9. sınıftan başlatılıyor... Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması teşvik ediliyor....

İşte Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un açıkladığı '2023 Eğitim Vizyonu'nu...

ERKEN ÇOCUKLUK

• 5 yaş erken çocukluk eğitimi zorunlu eğitim kapsamına giriyor.

• Şartları elverişsiz ailelere okulöncesi çocukları için materyal ve kırtasiye desteği geliyor.

• Yaz dönemlerinde okullarda oyun temelli yaz okulu programları açılıyor.

• Okul öncesi eğitimde kalitenin arttırılması için ortak ‘kalite standartları’ uygulamaya giriyor.

TEMEL EĞİTİM

• İlkokullarda not yerine beceri temelli değerlendirme geliyor.

• İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor.

• İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor.

• Eğitim kayıt bölgelerinde Okul - Mahalle spor kulüpleri kuruluyor.

• Türkçe temel eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.

İMAM HATİP ORTAOKULLARI VE LİSELERİ

• İmam hatip okullarında program çeşitliliği korunuyor.

• Ders çeşidi azaltılıyor

• Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.

• Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor

• İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor