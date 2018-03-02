Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu 2018 branşlara göre ön başvuru kılavuzu

Sözleşmeli öğretmen atamaları 2018 Öğretmen atama başvuru ekranı MEB tarafından erişime açıldı. Öğretmen atama başvurusu internetten çıktı olarak alınacak gerekli kişisel bilgiler doldurularak şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler vasıtasıyla il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak. Bakanlığın internet sitesinde, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu yayımlandı.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU SAYFASI

HANGİ BRANŞLARA ATAMA YAPILACAK: Buna göre, adaylar Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (Lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce), rehberlik, okul öncesi ve sınıf öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, Almanca, Arapça, Çince, Fransızca ve Rusça alanlarına KPSSP120 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almaları kaydıyla başvuru yapabilecek.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU SAYFASI: Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin elektronik başvuru formunun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekalet verecekleri kişiler vasıtasıyla il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylatacak. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere, alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday, yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

SÖZLÜ SINAVDAN EN AZ 60 ALANLAR TERCİH EDİLECEK: Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, iletişim becerileri, öz güven ve ikna kabiliyeti, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek. Sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 eğitim kurumu için elektronik ortamda tercihte bulunabilecek

ÖN BAŞVURULAR SON GÜN: . Açıklanan başvuru takvimine göre, ön başvurular 2-8 Mart'ta alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı 16 Mart'ta duyurulacak. Sözlü sınavlar 14 Nisan-8 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Sözleşmeli öğretmenliğe atama sürecine ilişkin diğer hususlar "http://meb.gov.tr" ile "http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinden ilan edilecek.

Açıklanan öğretmen alımı kontenjanı arasında, 3 bin 806 sınıf, 2 bin 2 İngilizce, bin 907 din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 676 okul öncesi, bin 453 ilköğretim matematik, bin 450 Türkçe öğretmeni bulunuyor.