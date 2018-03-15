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Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama MEBBİS giriş ekranı

Sözleşmeli öğretmen mülakat yeri sorgulama MEBBİS giriş ekranı

Sözleşmeli öğretmen mülakat tarihleri belli oldu Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ikinci sınav olan sözlü sınav yerlerini ve sınav tarihlerini yayınladı. MEB'in öğretmen başvuru sonuçlarını açıklamasını beklerken sözlü sınav tarihleri hakkında yeni bir bilgi geldi. Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat tarihi belli oldu sözlü sınav 14 Nisan - 8 Mayıs arasında yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 08:50 - Güncelleme: 15-03-2018 09:00

Öğretmenlik sözlü sınav tarihleri belli oldu. 20 bin sözleşmeli öğretmenin ikinci sınavı olan sözlü sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı sayfasında açıklandı. Öğretmen adayları sözlü sınava 14 Nisan-8 Mayıs arasında girecek. Öğretmenlik başvuru sonuç bilgisi ise MEBBİS sisteminden online olarak TC şifresi ile sorgulanacak.

Adaylar, meb.gov.tr adresinden mülakat yerlerini öğrenebilecekler. Mülakata 60 bin öğretmen davet edilecek.

Mülakatlar ise 14 Nisanda başlayacak ve 8 Mayısta sona erecek. İtiraz süreci ve tercih işlemleri göz önüne alındığında atamaların Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Güvenlik soruşturması sebebiyle öğretmenler görevlerine Ağustos-Eylül aylarında başlayabilecek.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIM BAŞVURU SONUCU: 2018 Mart itibariyle başvuruların sona erdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sonuçları MEB'in http://mebbis.meb.gov.tr sitesinde açıklanacak. Mart ayı içerisinde açıklanması beklenen sonuçların arından sözlü mülakat yani sınav düzenlenecek. Peki sözlü sınav ne zaman olacak?

HANGİ ALANIN NE KADAR KONTENJANI VAR: Sözleşmeli öğretmen alınacak en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti.

MÜLAKAT HAKKI KAZANANLAR NE YAPACAK?

7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları
onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.

7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav
Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

7.3. Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve
muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik
gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle
değerlendirilecektir.

7.4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il
millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

7.5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek;
sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir. 7.6. Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

7.7. Sözlü sınav sonuçlarının ilanı Bakanlığın belirleyeceği tarihte http://meb.gov.tr
ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

8.1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla
sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

8.2. İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere
bildirilecektir.

8.3. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar http://meb.gov.tr ile
http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacak duyuruda belirtilen tarihler arasında
yapılacaktır. Sözlü Sınav

Başvuru Şartları

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel
şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk
vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların
tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların
ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt

içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
1.6. 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri
(KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir
ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak
çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

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