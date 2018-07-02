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Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu 60 puan barajı kuralı

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonucu 60 puan barajı kuralı

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? 20 bin sözleşmeli öğretmenin girdiği mülakat sonuçları 6 Temmuz cuma günü saat 16.00'dan sonra meb.gov.tr adresinde açıklanacak. Mülakat sonuçları MEBBİS öğretmen girişi modülünde kullanıcı bilgileri ile sorgulanacak. .Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) okulu elektronik ortamda tercih edebilecek.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 18:30 - Güncelleme: 02-07-2018 18:30

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak soruları binlerce öğretmenin gündeminde. 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılan sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları hakkında en net bilgiyi MEB Müsteşarı Yusuf Tekin verdi. Mülakat sonuçları bu cuma yani 6 Temmuz'da saat 16.00'dan sonra erişime açılacak. 20 bin sözleşmeli öğretmenin girdiği mülakat sınavında adaylar en az 60 puan almak zorunda. 60 ve üstü alan sözleşmeli öğretmenler 20 okulu seçebilecekler. 

Mülakat sonuç bilgisi MEBBİS öğretmen girişi modülünden ve MEB sayfasından girilecek. 

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Bu sene 60 bin öğretmen adayının girdiği sözlü sınavlar geçtiğimiz Mayıs ayında sona ermişti. Gerçekleştirilen sınavların hemen ardından mülakat sonuçlarının açıklanacağı tarih büyük merak konusu olmuştu. Fakat resmi açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. 

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLEBİLECEK: 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakata sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı - MEB İnsan Kaynakları Müdürlüğü sayfasının açılmasıyla birlikte öğrenilmiş olacak.

60 PUAN VE ÜZERİNDE ALANLAR TERCİH YAPABİLECEK:
MEB’in atama yapacağı 20 bin sözleşmeli öğretmenlik için başvurular martta alındı. Sözlü sınavlar ise 14 Nisan-8 Mayıs arasında yapılmıştı.Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) okulu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek. Adayların tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum”, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemesi gerekecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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