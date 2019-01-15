Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları TC ile sorgulama açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinden açıklandı.

MEB çalışma takvimine göre 2019 sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı. Ardından 16-18 Ocak tarihleri arasında itirazlar değerlendirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin öğretmenin alınması için düğmeye basan Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adayları için sürecin detayını paylaştı.

1 9-23 Kasım tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik ön başvuruları internet üzerinden alınmıştı. Bununla birlikte gözler 2019 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına çevrildi. Yapılan açıklamaya göre öğretmen adaylarının merakla beklediği yeni yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları bugün açıklandı.

SÖZLÜ ÖĞRETMEN ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

10 Aralık pazartesi günü başlayan ve 31 Aralık pazartesi günü sona eren sözleşmeli öğretmen alımı açıklanmasıyla birlikte önce tercih işlemleri başlayacak sonrasında atamalar yapılacak.

ATAMASI YAPILACAK 20 BİN ÖĞRETMENİN BRANŞLARA GÖRE DAĞILIMI: Ataması yapılacak 20 bin öğretmen için branşlara göre dağılım belli oldu. Buna göre en fazla atama 3 bin 47 ile sınıf öğretmenliğinde olacak. Bu branşı 2 bin 38 ile İngilizce ve 1.910 ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği takip ediyor.

Sınıf öğretmeni 3 bin 47 kişi istihdam alınacak

İngilizce öğretmeni 2 bin 38 kişi istihdam alınacak

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni 1.910 kişi istihdam alınacak Okul öncesi öğretmeni 1.601 kişi istihdam alınacak

İlköğretim matematik öğretmeni 1.401 kişi istihdam alınacak Türkçe öğretmeni 1.093 kişi istihdam alınacak

Rehberlik öğretmeni 1.056 kişi istihdam alınacak

Özel eğitim öğretmeni 1.002 kişi istihdam alınacak

Fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmeni 919 kişi istihdam alınacak Beden eğitimi öğretmeni 845 kişi istihdam alınacak