Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar oldu 2018-son bilgi

Sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar oldu, yeni Temmuz enflasyon zammı sonrası sözleşmeli öğretmen maaşları ne kadar arttı? Bugün yani 24 Temmuz salı günü sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti. 20 bin öğretmen tercih ettiği okullardan birine atandı. Peki sözleşmeli öğretmenler saat başına kaç lira ders ücreti alacak?

Ayda 120 saat çalışan sözleşmeli öğretmen kaç para ders ücreti alacak. Peki eşi çalışan 2 çocuklu bir öğretmen AGİ ile birlikte toplam kaç para ücret alacak? İşte merak edilenler...

2018 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU: Ücretli öğretmenlerin (sözleşmeli) ek ders ücretlerine 2018 yılında ilk 6 ayı için %4 oranında zam yapıldı. Enflasyon oranının %5,69 olarak açıklanmasının ardından da ücretlere ilave 1.69 oranında da zam ilave edilerek, toplam zam %5,69'a ulaştı. Ücretli öğretmenlerin maaş hesaplaması, ek ders üzerinden öğretmenin girdiği ders saatine göre yapılmaktadır.

120 Saat üzerinden Maaş Hesabı:

– Ayda 120 saat derse giren (Bekar): 1.471,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.471,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.494,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.516,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.547,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.554,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.501,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.524,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.547,35 TL

– Ayda 120 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.554,35 TL

132 Saat üzerinden Maaş Hesabı:

– Ayda 132 saat derse giren (Bekar): 1.603,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan Çocuksuz): 1.603,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 1 Çocuklu): 1.626,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 2 Çocuklu): 1.648,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 3 Çocuklu): 1.679,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışan 4 Çocuklu): 1.694,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan Çocuksuz): 1.633,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 1 Çocuklu): 1.656,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 2 Çocuklu): 1.679,28 TL

– Ayda 132 saat derse giren (Eşi Çalışmayan 3 ve üstü Çocuklu): 1.709,28 TL



AGİ İÇİNDE: Vergi indirimi veya İcra Kesintisi varsa bunlar da ayrıca hesaplanarak maaş son halini alır. Yukarıdaki maaş hesaplamaları yapılırken brüt maaştan %15 vergi dilimi+Damga Vergisi+SSK kesintisi yapılmış, daha sonra üzerine Asgari Geçim İndirimi (AGİ) eklenmiştir.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE İŞ YAPAR: Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi;

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar, Kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler, Yetkili oldukları dersi anlatıp öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçecek sınavlar yaparlar.

Öğretmen atama sonuçları açıklandı MEB TC ile isim sorgulama sayfası