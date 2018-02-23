Sözleri başını yaktı! CHP’den Yeliz Yeşilmen’e büyük şok

Özellikle özel hayatıyla son günlerde magazin gündemini meşgul eden ve Instagram paylaşımlarıyla herkesin dilinde olan Yeliz Yeşilmen'in yeni açtığı işyerine, eşi Ali Uğur Akbaş'ın 190 bin liralık borcu nedeniyle haciz geldi. Kentte oto galericilik yapan Sadri Ziya Pekçetin, Yeliz Yeşilmen'in eşi Ali Uğur Akbaş'tan alacağı 190 bin lira için icra takibi başlattı.

2016 yılından kalma borcun ödenmemesi üzerine geçen Cumartesi günü açılışı yapılan Yeliz Yeşilmen'e ait kafe tarzındaki işyerine avukatlarla birlikte icra memurları geldi. Adana 5'inci İcra Müdürlüğü'nün 2016/9239 sayılı dosyasına göre işlem yapan görevlileri gören Yeliz Yeşilmen, bir süre sonra arabasına binip, hızla uzaklaştı. İşyerinde avukat eşliğinde işlem yapan icra memurları da daha sonra ayrıldı.

CHP’li Özcan Purçu’nun yazılı açıklamasında “Show TV’de 22 Şubat 2018, Perşembe günü canlı yayınlanan Seda Sayan’la Programına telefonla bağlanan Yeliz Yeşilmen’in, hakkında yapılan magazin haberlerine yönelik cevabında, Romanlara yönelik itham içeren ifadeler kullanmasını kınıyorum. Sunucunun ‘Benim arabam 600 bin değil 1 trilyonluk deme ihtiyacını neden hissettiniz?’ sorusuna; ‘Benim arabam şu kadar, bu kadar diye ne bir Çingeneliğim ne bir görgüsüzlüğüm var Allah’a çok şükür’ cevabını veren Yeliz Yeşilmen’in bu ifadeleri kabul edilemez” denildi.