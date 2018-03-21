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Sözde Ankara sıkıyönetim komutanının ifadesi olay oldu

Sözde Ankara sıkıyönetim komutanının ifadesi olay oldu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında atama listesinde sözde "Ankara sıkıyönetim komutanı" olarak görevlendirilen eski tümgeneral Osman Ünlü savunma yaptı. Ünlü, darbe girişimini Erdoğan'ın televizyondaki açıklamasından öğrendiğini iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 13:09 - Güncelleme: 21-03-2018 13:09

Darbe girişimini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın televizyondaki açıklamalarından öğrendiğini öne süren Ünlü, sözde atama listesinde adının yer alması hususunda "Bilgim dışındadır" iddiasında bulundu. Sanık Ünlü, firari eski tuğgeneral Kalyoncu'ya eylemlerinden vazgeçmeleri ve dışarı çıkan askerleri birliğe çağırmasını istediğinde Kalyoncu'nun, "Gerekirse intihar ederim yine de vazgeçmem" dediğini anlattı
 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 330 kişi hakkında açılan davada sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davada sanıklar, avukatları ve bazı müşteki avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, "yurtta sulh konseyi" üyelerinden olduğu belirtilen, darbecilerin sözde atama listesinde "4. Kolordu Komutanı" ve "Ankara Sıkıyönetim Komutanı" olarak ismi geçen eski tümgeneral Osman Ünlü esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Yaklaşık 42 yıl boyunca asker olarak hizmette bulunduğunu, üzerine atılı suçlamaları işlemediğini beyan eden sanık Ünlü, darbeciler tarafından oluşturulan birlik telsiz çağrı kodları ve personel iletişim bilgilerinin yer aldığı listede kendi isminin ve iletişim bilgilerinin yer almamasının kendisinin suçsuz olduğunu kanıtladığını öne sürdü.

BU BİR KOMPLODUR: Darbe girişiminden habersiz olduğunu iddia eden Ünlü, "Adımın atama listesinde bulunması bilgim dışındadır. Bu bir komplodur. ByLock'taki kumpas mağdurları gibi sıkıyönetim listesi de kurulmuş bir kumpastır. Bir kısım sözde sıkıyönetim komutanları, bu kumpas nedeniyle tahliye edilmişlerdir. Ben de böyle bir kumpasın içindeyim. (Firari eski tuğgeneral) Ali Kalyoncu ve ekibi, 28. Mekanize Piyade Tugayı'na gelmeden önce Kara Kuvvetleri Komutanlığına giderek hazırlık yaptıkları, kamuflajlarını giydikleri anlaşılmıştır. Benim sözde atama listesinden haberim yoktur. Darbecilerin benim adımı ve makamımı kullandıkları açıktır." diye konuştu.

Sanık Ünlü, sözde atama listesinden olay akşamı Varol Aydın'ın kendisini araması ile haberi olduğunu, bunu ilk başta kabul etmediğini ve atama emrini teyit etmesi için Aydın'a talimat verdiğini anlattı. Aydın'ın atama emrini yazılı olarak kendisine iletmediğini belirten eski tümgeneral Ünlü, bir süre sonra kendisini sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinden eski tuğgeneral Erhan Caha'nın aradığını, 4. Kolordu'ya bundan sonra gittiğini bildirdi.

Ünlü, Caha ile aralarında geçen konuşmaya ilişkin, "Erhan Caha, 'Ben sizi Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden arıyorum, görev yerinize hareket ettiniz mi?' diye sordu. Caha'ya, 'Ne görevi, neler oluyor' dedim. Bunun üzerine Caha, bana ilgili emrin 4. Kolordu'da bildirileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.

GEREKİRSE İNTİHAR EDERİM YİNE VAZGEÇMEM
Sanık Ünlü, 4. Kolordu Komutanlığı'na giriş yapmadan önce o tarihte 4. Kolordu Komutanı olan Korgeneral Metin Gürak ile görüşmek istediğini ancak burada olmadığını, ardından kolordu içindeki 28. Mekanize Piyade Tugayı'na giderek burada bulunan Ali Kalyoncu ile görüştüklerini dile getirdi. 

Firari Kalyoncu'nun kendisine atama emirlerini gösterdiğini, kendisinin emirlerin uygunsuz olduğunu söylediğini iddia eden Ünlü, bu hususun o esnada odada bulunanların beyanlarında da yer aldığını belirtti.

Darbe girişimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyondaki açıklamalarından öğrendiğini öne süren Ünlü, bundan sonra tekrar karşılaştığı Kalyoncu'ya eylemlerinden vazgeçmeleri ve dışarı çıkan askerleri birliğe çağırmasını istediğinde Kalyoncu'nun, "Gerekirse intihar ederim yine de vazgeçmem." dediğini ifade etti. 

"TRT YAYININA KATILDIM": Bulunduğu yerdeki kimseyi tanımadığından darbecilere müdahale edemediğini anlatan eski tümgeneral Ünlü, eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ile görüşerek darbecilere operasyon yapabileceğini söylediğini, darbecileri vazgeçirmek için de TRT yayınına katılarak darbe girişimine karşı açıklama yaptığını aktardı.

"Yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında da adının yer aldığını ancak listede adı geçen diğer isimlerle bir irtibatının bulunmadığını dile getiren Ünlü, konsey ve FETÖ üyesi olmadığını, darbe girişiminde bulunmadığını savunarak, mahkeme heyetinden beraat talebinde bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Hakkı A. 21 Mart 2018 14:21 Birileri bir isim listesinden bahsederek falanca göreve getirilecekti deniliyor. O listeleri kimlerin hazırladıklarına da dikkat edilmeli.

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