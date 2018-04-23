Sözcü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi

Misafir 23 Nisan 2018 10:01 Sözcü Kalın'ı onaylayacağım hiç aklıma gelmezdi... KILIÇDAROĞLU ne yazık ki hiç bir zaman lider olamadı ve olamayacak! Milletin dini hayatı ve tarihi geçmişi ile ilgili olarak milletten yana tavır koyamadığı ve her gün ayrı bir gaf yaptığı için asla iktidar da olamayacak... Ancak BU AKP nin yanlışlarını da hiç bir şekilde dengeleyen bir durum değil!AKP de git gide milletten uzaklaşıyor ve yapılan hataların içinde boğuluyor.