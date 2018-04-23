  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Sözcü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi

Sözcü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Osmanlı'nın kendi halkına zulmettiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 23-04-2018 09:49 - Güncelleme: 23-04-2018 09:49

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili sözlerinden dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sözcü İbrahim Kalın, “Osmanlı zulmü!!’ Osmanlı’ya düşmanlık ederek, tarihi bilmeden ve anlamadan siyaset yapınca böyle oluyor demek ki. Ama millet hem biliyor hem de anlıyor. Önemli olan da bu” ifadeleriyle birlikte CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Yörük Çalıştayı’nda yaptığı konuşmanın metnini paylaştı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : İHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Sözcü Kalın'dan Kılıçdaroğlu'na Osmanlı tepkisi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Nisan 2018 10:01 Sözcü Kalın'ı onaylayacağım hiç aklıma gelmezdi... KILIÇDAROĞLU ne yazık ki hiç bir zaman lider olamadı ve olamayacak! Milletin dini hayatı ve tarihi geçmişi ile ilgili olarak milletten yana tavır koyamadığı ve her gün ayrı bir gaf yaptığı için asla iktidar da olamayacak... Ancak BU AKP nin yanlışlarını da hiç bir şekilde dengeleyen bir durum değil!AKP de git gide milletten uzaklaşıyor ve yapılan hataların içinde boğuluyor.

    CEVAP YAZ 0 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro