Söz dizisinin yıldızı Yağmur Ün'ü yıkan haber!

Star TV'nin sevilen dizisi Söz'deki Su karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Yağmur Ün'ün babasından kötü haber geldi. 22 yaşındaki oyuncu, dün yoğun bakımda olan babası Üner Ün’ü kaybetti.
Genç oyuncu, kanser ve koah rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir hastanede yaşam mücadelesi veren 48 yaşındaki babasını yalnız bırakmıyor, hastane ile dizi çekimleri arasında mekik dokuyordu.
Ün, önceki gün de babasının gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yoruma kapalı olarak paylaşmıştı.
YAĞMUR ÜN KİMDİR? Yağmur Ün, 4 Kasım 1995 yılında İstanbul’da doğmuştur.
Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlayan Ün, 2002 yılında 7 yaşında iken ilk oyunculuk deneyimini Zerda dizisi ile yaşamıştır.
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