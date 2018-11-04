Söz dizisinin yıldızı Deniz Baysal ile Barış Yurtçu nişanlandı acılı kahve olay oldu

Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile Söz dizisinin yıldızı Deniz Baysal, önceki akşam evlilik için ilk adımı attı. İki yıldır birlikte olan çift, aile bireylerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı sade bir törenle İzmir'de nişanladı.

Öte yandan nişandan paylaşılan bir videoda Yurtçu'nun acılı kahve içtiği anlar böyle kaydedildi. Ünlü şarkıcının kahveyi içtiği anlarda, "Bu neymiş ya? İçinde özle bir karışım mı var?" diye tepki verdiği görülüyor. İşte o anlar...

