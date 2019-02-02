Söz dizisinin Linda'sı olay yaratacak! Uzun süredir ortalarda yoktu

‘Linda Ortadoğu’da başta olmak üzere birçok ülkede görev yapmış dünyaca ünlü bir muhabirdir. Savaş muhabiri olarak birçok ödül almış olan Linda, dünya kamuoyunda saygın bir yere sahiptir. Bu ünü ve gazetecilik kimliğini kullanarak, özellikle Ortadoğu’da stratejik çalışmalar yürütmektedir.'