Söz dizisinin Linda'sı olay yaratacak! Uzun süredir ortalarda yoktu

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Söz'e 'Linda' karakteri ile katılan yıldız isim, yeni bölümde hikayeyi bambaşka bir boyuta taşıyacak.

Söz dizisinin Linda'sı olay yaratacak! Uzun süredir ortalarda yoktu

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan Türkiye’nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi Söz, yayınlanan son bölümüyle yine reytinglerde zirveye oynamayı başardı. Söz hayranları 4 Şubat Pazartesi günü ekrana gelecek olan 68. yeni bölümü iple çekerken sevilen diziye bomba bir ismin katıldığı ortaya çıktı.

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Söz dizisinin Linda'sı olay yaratacak! Uzun süredir ortalarda yoktu

Tolga Sarıtaş, Deniz Baysal, Görkem Sevindik, Meriç Aral ve Sarp Akkaya gibi ünlü isimleri bir araya getiren diziye, şimdi de ünlü oyuncu Melis Birkan dahil edildi. Birkan'ın hayat vereceği sürprizlerle dolu karakter ise hayranlarını iyice heyecanlandırdı. 'Linda' karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan güzel oyuncunun rolü şöyle;

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Söz dizisinin Linda'sı olay yaratacak! Uzun süredir ortalarda yoktu

‘Linda Ortadoğu’da başta olmak üzere birçok ülkede görev yapmış dünyaca ünlü bir muhabirdir. Savaş muhabiri olarak birçok ödül almış olan Linda, dünya kamuoyunda saygın bir yere sahiptir. Bu ünü ve gazetecilik kimliğini kullanarak, özellikle Ortadoğu’da stratejik çalışmalar yürütmektedir.'

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Söz dizisinin Linda'sı olay yaratacak! Uzun süredir ortalarda yoktu

Melis Birkan, 15 Temmuz 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Annesinin adı Selda, babasının adı Cevdet’tir. İlkokula başladığı yıllarda babasının işi nedeniyle İstanbul’a taşınmak zorunda kaldı.

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