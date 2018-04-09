Söz dizisinin Karabatak' Eren Vurdem'in öyle bir fotoğrafı ortaya çıktı ki ...

Star TV ekranlarında bir fenomene dönüştü Söz dizisi. Pazartesi akşamları Show TV'nin Çukur dizisiyle mücadele halinde olan Söz, özellikel başrol oyuncuları ile oldukça dikkat çekiyor malumunuz. Her karakteri, izleyici tarafından ayrı ayrı takip ediliyor. Bu oyunculardan biri de Söz'ün Başçavuş Ateş'i Eren Vurdem.
Söz dizisinde Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandıran Eren Vurdem, hem Söz dizisindeki oyunculuğuyla hem de sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine topluyor. Yakışıklı oyuncu ayrıca kadınların sevgilisi olarak televizyon ekranlarında yerini alıyor.
Başarılı oyuncu Eren Vurdem, özel hayatı hakkında çok fazla bilgi vermese de, yıllar öncesine ait bir fotoğraf görenleri hayrete düşürdü. Söz'ün Ateş'i Eren Vurdem'in bu fotoğrafını görünce, siz de şaşkınlığınızı gizleyemeyeceksiniz...
İŞTE EREN VURDEM'İN O FOTOĞRAFI; yakışıklı oyuncu Eren Vurdem'in bu fotoğrafını sosyal medyada görenler şaşıp kaldı. Kimi sosyal medya kullanıcı bu fotoğrafı, yorumsuz bırakmadı. Kimileri 'Nereden nereye' dedi kimileri ise 'Herkes için umut var' gibi yorumlarda bulundu.
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