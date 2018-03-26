Söz dizisine soğuk duş izleyici çıldırdı her an ipini çekebilir

Star TV'nin Söz dizisine izleyici çıldırıyor... Türkiye, bir diziyi severse tam seviyor, sevmezse ipini kendi elleriyle çekiyor. Peki ya, sevilen bir dizide hoşlanılmayan bir şey olduğunda? Söz dizisi son dönemde yoğun bir tepki ile karşılaşıyor, peki neden?

Söz dizisine soğuk duş izleyici çıldırdı her an ipini çekebilir

Söz dizisine izleyici artık daha fazla katlanamıyor... Türkiye, bir diziyi severse tam seviyor, sevmezse ipini kendi elleriyle çekiyor. Peki ya, sevilen bir dizide hoşlanılmayan bir şey olduğunda? Söz dizisi son dönemde yoğun bir tepki ile karşılaşıyor, peki neden?

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Söz dizisine soğuk duş izleyici çıldırdı her an ipini çekebilir

Başrollerini Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş, Mustafa Yıldıran, Görkem Sevindik ve Burak Sevinç’in paylaştığı dizide geçtiğimiz bölümlerinde Yavuz’la Bahar’ın kavgası çok konuşulmuştu. İkilinin ettikleri bu son kavgayı nasıl atlatacaklarını merak eden izleyenler boşanma kararıyla adeta yıkılmıştı. Evliliklerine Bahar’ın babasının ölümü gölge gibi düşen Yavuz ve Bahar, tekrar konuşmak için buluştu. Fragmanda aldığı karardan pek de vazgeçmişe benzemeyen bir Bahar görmek de izleyenleri bir hayli kızdırdı.

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Söz dizisine soğuk duş izleyici çıldırdı her an ipini çekebilir

Dizinin en çok sevilen çiftlerinden Bahar’la Yavuz geçtiğimiz haftalarda büyük bir darbe aldı. Babasını kimin öldürdüğünü merak eden Bahar aldığı cevap karşısında adeta şok oldu. Babasının terörist olduğunu ve onu kocası Yavuz’un öldürdüğünü öğrenen Bahar, bu evliliğe devam etmek istemeyince izleyenler yıkılmıştı.

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Söz dizisine soğuk duş izleyici çıldırdı her an ipini çekebilir

Yavuz’dan boşanmak istediğini söyleyen fakat sonra bu konu için etraflıca düşünen Bahar, fragmanda da kararından vazgeçmiş görünmeyince izleyenler tepki gösterdi.

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