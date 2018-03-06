Söz dizisine gelen oyuncuyu kimse tanımadı Derman kimdir

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisi, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Her geçen gün işleri değiştiği Söz dizisine yeni bir oyuncu daha transfer oldu ve bu oyuncu Derman karakterini canlandıracak. Yeni fragmanında da görünen oyuncu ile ilgili bir sorun var. Derman karakterine hayat verecek olan o oyuncu öyle bir değişti ki kimse tanıyamadı.
Star TV ekranlarının sevilen dizisi Söz'e ünlü oyuncu Timur Acar dahil oldu. 5 Mart pazartesi akşamı ekranlara gelen bölümde ilk defa Derman karakteri ile gösterilen Acar'ı izleyici tanıyamadı.
DAHA ÖNCE KERTENKELE DİZİSİNDE OYNAMIŞTI; Söz dizisine Derman karakteri ile dahil olan oyuncu sonunda belli oldu. Daha önce Kertenkele ve Nirdesin Birader dizileri ile izleyicisi karşısına çıkan Timur Acar Söz dizisinde Derman karakterine hayat verecek.
TİMUR ACAR KİMDİR; Star TV'de yayınlanan Söz dizisine dahil olan sevilen oyuncu Timur Acar'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Timur Acar'ın daha önce yer aldığı projeler ve özel hayatına dair merak edilen konular vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya devam ediyor. Peki söz dizisinde 'Derman' karakterini canlandıracak olan Timur Acar kimdir? Timur Acar kaç yaşında ve nereli? İşte Söz'ün Dermanı'ı Timur Acar hakkında merak edilen her şey...
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