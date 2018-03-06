Söz dizisine gelen oyuncuyu kimse tanımadı Derman kimdir

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisi, ekranlarda fırtınalar estirmeye devam ediyor. Her geçen gün işleri değiştiği Söz dizisine yeni bir oyuncu daha transfer oldu ve bu oyuncu Derman karakterini canlandıracak. Yeni fragmanında da görünen oyuncu ile ilgili bir sorun var. Derman karakterine hayat verecek olan o oyuncu öyle bir değişti ki kimse tanıyamadı.