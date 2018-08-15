Söz dizisine bomba transfer! Tolga Sarıtaş'ın partneri belli oldu

O isimle ilgili ortaya atılan son iddia Deniz Baysal oldu. Baysal'a teklif götürüldüğü ve Baysal'ın bu teklife sıcak baktığı iddia edildi. O isimle ilgili ortaya atılan son iddia Deniz Baysal oldu. Baysal'a teklif götürüldüğü ve Baysal'ın bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.

