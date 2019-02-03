Söz dizisine bomba transfer Melis Birkan hangi rolü oynayacak

Star TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Söz dizisinin 3. yeni sezon oyuncu kadrosuna Issız Adam filmi başta olmak üzere bir çok film ve dizide rol almış ünlü oyuncu Melis Birkan katıldı. Peki Melis Birkan hangi rolü üstlenecek?

Söz dizisine bomba transfer Melis Birkan hangi rolü oynayacak

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin 3. yeni sezon oyuncu kadrosuna Melis Birkan da katıldı. Dizide Linda karakterini canlandıracak olan Melis Birkan ‘Ortadoğu’da başta olmak üzere birçok ülkede görev yapmış dünyaca ünlü bir muhabir olacak.

19
Söz dizisine bomba transfer Melis Birkan hangi rolü oynayacak

Savaş muhabiri olarak birçok ödül almış olan Linda, dünya kamuoyunda saygın bir yere sahiptir. Bu ünü ve gazetecilik kimliğini kullanarak, özellikle Ortadoğu’da stratejik çalışmalar yürütmektedir. Melis Birkan Issız Adam filmi başta olmak üzere bi,r çok film ve dizide rol aldı.

29
Söz dizisine bomba transfer Melis Birkan hangi rolü oynayacak

MELİS BİRKAN KİMDİR: Melis Birkan, 15 Temmuz 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Annesinin adı Selda, babasının adı Cevdet’tir. İlkokula başladığı yıllarda babasının işi nedeniyle İstanbul’a taşınmak zorunda kaldı. Henüz altı yaşındayken dansa ilgisi üzerine ilköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda bale dersleri aldı. Eğitimini de bu üniversitede hem okuyup hem çalışarak tamamladı.

39
Söz dizisine bomba transfer Melis Birkan hangi rolü oynayacak

Oyunculuğa Özlem Durak tarafından 2005 yılında davet edidi. Melis Birkan'ın o vakte kadar aklında oyunculuk yoktu. Lakin ısrar dayanamadı ve Kanaltürk’teki "Tarz-ı Hayat" adlı programı sunarak kameralara ısınma turu atmaya başlad

49
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro