Söz dizisine bomba transfer Melis Birkan hangi rolü oynayacak

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin 3. yeni sezon oyuncu kadrosuna Melis Birkan da katıldı. Dizide Linda karakterini canlandıracak olan Melis Birkan ‘Ortadoğu’da başta olmak üzere birçok ülkede görev yapmış dünyaca ünlü bir muhabir olacak.

Savaş muhabiri olarak birçok ödül almış olan Linda, dünya kamuoyunda saygın bir yere sahiptir. Bu ünü ve gazetecilik kimliğini kullanarak, özellikle Ortadoğu’da stratejik çalışmalar yürütmektedir. Melis Birkan Issız Adam filmi başta olmak üzere bi,r çok film ve dizide rol aldı.