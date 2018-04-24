Söz dizisindeki öpüşme sahneleri olay oldu!

Tema’nın kampanyasına Söz’ün dün geceki bölümünde yer verildi. 60.000 çocuğun dikeceği fidanlarla Gaziantep’te bir Mehmetçik Ormanı yapılacak. Dizide, 3464’e TEMA yazıp göndererek bu ormana destek verilebileceğinin altı çizildi. Öte yandan Star TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Söz dizisi, seyircisini ikiye böldü. Her 4 bölümde bir Bahar ve Yavuz'un öpüşmesinden rahatsız olan bazı izleyiciler, "Bıktık artık!" yorumunu yaptı. Bazı seyirciler de "Harikasınız, bayılıyoruz size" yorumunu yaptı.
Dün akşamki bölümde Bahar ve Yavuz'un öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı. Çiftin romantik sahneleri izleyicileri ikiye böldü. Çiftin hayranlarının bir kısmı "Yavbah (Yavuz-Bahar), harikasınız, bayılıyoruz size, heyecanla yeni bölümü bekliyorum" sözleriyle Yavuz ve Bahar'ın aşık hallerine beğeniler gönderdi.
"BIKTIK ARTIK!'': İzleyicilerin bir kısmı ise "Bıktık artık! YavBah fanı olarak söylüyorum, her 4 bölümde bir öpüşüyorlar. Diğer çiftler daha hiç öpüşmedi bile" şeklinde yorum yapanların yanında "öpüşme sahnesini çok abartıyor yönetmen. Bence yapmasın, çocuklar da izliyor sonuçta" diyerek bu sahnenin abartıldığını söyledi.
İşte o öpüşme sahneleri...
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