Söz dizisindeki öpüşme sahneleri olay oldu!

Tema’nın kampanyasına Söz’ün dün geceki bölümünde yer verildi. 60.000 çocuğun dikeceği fidanlarla Gaziantep’te bir Mehmetçik Ormanı yapılacak. Dizide, 3464’e TEMA yazıp göndererek bu ormana destek verilebileceğinin altı çizildi. Öte yandan Star TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Söz dizisi, seyircisini ikiye böldü. Her 4 bölümde bir Bahar ve Yavuz'un öpüşmesinden rahatsız olan bazı izleyiciler, "Bıktık artık!" yorumunu yaptı. Bazı seyirciler de "Harikasınız, bayılıyoruz size" yorumunu yaptı.