Söz dizisinde korkulan oldu 'Hiç utanmadınız mı siz'

Star TV'nin sevilen dizilerinden Söz, 38.yeni bölüm fragmanı ile izleyiciyi adeta çıldırttı. Yeni bölüm fragmanı üzerine Söz dizisi izleyicileri adeta deliye döndü. Peki izleyicinin bu tepkisinin nedeni ne?

Star TV ekranların yayınlanan, pazartesi günlerinin en iddialı dizilerinden biri olan Söz dizisi tüm hızıyla, izleyiciyi de peşine takarak yoluna devam ediyor. Başrollerin Aybüke Pusat ve Tolga Sarıştaş'ın yer aldığı, aynı zamanda her iki genç yeteneğin yıldızını parlattığı Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciyi sinir krizine soktu. Twitter

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Başrollerini Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş, Mustafa Yıldıran, Görkem Sevindik ve Burak Sevinç’in paylaştığı dizide geçtiğimiz bölümde Yavuz’la Bahar’ın kavgası çok konuşulmuştu. İkilinin arasının bozulmasını istemeyen izleyiciler bu duruma bir hayli üzülmüştü. Evlilklerini nasıl toparlayacaklarını düşünen Bahar’la Yavuz, bu durumu atlatabilecek mi çok merak edilirken 38. bölüm fragmanı herkesi bir hayli üzdü. Twitter

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BÜYÜK AŞK BİTTİ; Dizinin en çok sevilen çiftlerinden Bahar’la Yavuz geçtiğimiz hafta büyük bir darbe aldı. Evliliklerine adeta Bahar’ın babasının gölgesi düştü. Babasının nasıl öldüğün ve kimin öldürdüğünü merak eden Bahar, Yavuz’dan hiç beklemediği bir cevap alınca adeta yıkıldı. Bununla baş edemeyen Bahar, fragmanda Yavuz’a boşanmak istediğini söyleyip; yüzüğünü çıkardı. Twitter

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