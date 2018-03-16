Söz dizisinde korkulan oldu 'Hiç utanmadınız mı siz'

Star TV'nin sevilen dizilerinden Söz, 38.yeni bölüm fragmanı ile izleyiciyi adeta çıldırttı. Yeni bölüm fragmanı üzerine Söz dizisi izleyicileri adeta deliye döndü. Peki izleyicinin bu tepkisinin nedeni ne?

Söz dizisinde korkulan oldu 'Hiç utanmadınız mı siz'

Star TV ekranların yayınlanan, pazartesi günlerinin en iddialı dizilerinden biri olan Söz dizisi tüm hızıyla, izleyiciyi de peşine takarak yoluna devam ediyor. Başrollerin Aybüke Pusat ve Tolga Sarıştaş'ın yer aldığı, aynı zamanda her iki genç yeteneğin yıldızını parlattığı Söz dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciyi sinir krizine soktu.

114
Söz dizisinde korkulan oldu 'Hiç utanmadınız mı siz'

Başrollerini Aybüke Pusat, Tolga Sarıtaş, Mustafa Yıldıran, Görkem Sevindik ve Burak Sevinç’in paylaştığı dizide geçtiğimiz bölümde Yavuz’la Bahar’ın kavgası çok konuşulmuştu. İkilinin arasının bozulmasını istemeyen izleyiciler bu duruma bir hayli üzülmüştü. Evlilklerini nasıl toparlayacaklarını düşünen Bahar’la Yavuz, bu durumu atlatabilecek mi çok merak edilirken 38. bölüm fragmanı herkesi bir hayli üzdü.

214
Söz dizisinde korkulan oldu 'Hiç utanmadınız mı siz'

BÜYÜK AŞK BİTTİ; Dizinin en çok sevilen çiftlerinden Bahar’la Yavuz geçtiğimiz hafta büyük bir darbe aldı. Evliliklerine adeta Bahar’ın babasının gölgesi düştü. Babasının nasıl öldüğün ve kimin öldürdüğünü merak eden Bahar, Yavuz’dan hiç beklemediği bir cevap alınca adeta yıkıldı. Bununla baş edemeyen Bahar, fragmanda Yavuz’a boşanmak istediğini söyleyip; yüzüğünü çıkardı.

314
Söz dizisinde korkulan oldu 'Hiç utanmadınız mı siz'

Bu sahneler izleyiciler için şok etkisi yarattı. “Nasıl yani büyük aşk bitti mi?”, “Bahar çok pişman olacaksın!”, “Herkes Sarı Komutan’la evlenmek istiyor, Bahar boşanma peşinde!”, “Bahar ne olur yapma!”, “Bu aşk bitemez!” gibi yorumlar yapan izleyenlerin tek isteği ikilinin bu krizi atlatması…

414
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro