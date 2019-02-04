Söz dizisi Linda kimdir Efsane dizi ve filmden bomba transfer

Star TV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Söz dizisinin kadrosuna bu akşam Issız Adam filmi ve Leyla Mecnun dizisinin sevilen ismi Melis Birkan katıldı. Peki Söz dizisinin Linda'sı Melis Birkan kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının cevabı ve kıss biyografisi haberimizde

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin 3. yeni sezon oyuncu kadrosuna Melis Birkan da katıldı. Dizide Linda karakterini canlandıracak olan Melis Birkan ‘Ortadoğu’da başta olmak üzere birçok ülkede görev yapmış dünyaca ünlü bir muhabir olacak olan Melis Birkan merak konusu oldu. Peki Söz dizisinin Linda'sı Melis Birkan kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının cevabı ve kıss biyografisi haberimizde Twitter

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Savaş muhabiri olarak birçok ödül almış olan Linda, dünya kamuoyunda saygın bir yere sahiptir. Bu ünü ve gazetecilik kimliğini kullanarak, özellikle Ortadoğu’da stratejik çalışmalar yürütmektedir. Melis Birkan Issız Adam filmi başta olmak üzere bir çok film ve dizide rol aldı. Twitter

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MELİS BİRKAN KİMDİR. Melis Birkan, 15 Temmuz 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Annesinin adı Selda, babasının adı Cevdet’tir. İlkokula başladığı yıllarda babasının işi nedeniyle İstanbul’a taşınmak zorunda kaldı. Twitter

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