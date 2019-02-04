Söz dizisi Linda kimdir Efsane dizi ve filmden bomba transfer

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin 3. yeni sezon oyuncu kadrosuna Melis Birkan da katıldı. Dizide Linda karakterini canlandıracak olan Melis Birkan ‘Ortadoğu’da başta olmak üzere birçok ülkede görev yapmış dünyaca ünlü bir muhabir olacak olan Melis Birkan merak konusu oldu. Peki Söz dizisinin Linda'sı Melis Birkan kimdir, nereli, kaç yaşında sorularının cevabı ve kıss biyografisi haberimizde
Savaş muhabiri olarak birçok ödül almış olan Linda, dünya kamuoyunda saygın bir yere sahiptir. Bu ünü ve gazetecilik kimliğini kullanarak, özellikle Ortadoğu’da stratejik çalışmalar yürütmektedir. Melis Birkan Issız Adam filmi başta olmak üzere bir çok film ve dizide rol aldı.
Henüz altı yaşındayken dansa ilgisi üzerine ilköğretim ve lise yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda bale dersleri aldı. Eğitimini de bu üniversitede hem okuyup hem çalışarak tamamladı
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