  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Söz dizisi hayranlarına bir iyi bir de kötü haber

Söz dizisi hayranlarına bir iyi bir de kötü haber

Star TV'nin fenomen aksiyon dizisi Söz'ün 66. yeni bölümü merakla bekleniyor. Söz dizisi hayranları için özel bir fragman yayınlandı. Dizinin 65. son bölüm finalinde yaşananlar merak uyandırmıştı. Peki Söz 66. yeni bölüm bu akşam neden yok? Söz dizisi yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 14 Ocak Pazartesi Star TV yayın akışı Söz özel fragmanı haberimizde

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 14-01-2019 18:54 - Güncelleme: 14-01-2019 18:54

Söz dizisinin iki hafta önce ekrana gelen 65. son bölümünde Savcı Derya ve Karabatak'ın akıbeti merak konusu olmuştu. Yavuz Derya'yı vurmuştu. Peki Söz'in 66. yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek? Söz dizisinden çarpıcı görüntülerin yer aldığı özel bir klip de yayınlandı.

Yeni yıl nedeniyle tatile giren dizinin yeni bölümünün iki hafta sonra 21 Ocak Pazartesi yayınlanması bekleniyor.

Star TV'de ise 7 Ocak Pazartesi akşamı 20.00'de Dağ 2 filmi ekrana gelecek.

SÖZ'DEN TEKRAR BİRLİKTEYİZ FRAGMANI

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yavuz’un yoluna çıkmasını engellemek isteyen Sami, Yavuz’a değil en yakınlarına zarar vermek için harekete geçmiştir. Tamirhaneye yapılan saldırıda Yavuz’un yetişme çabalarına rağmen Kopuk’u almayı başarırlar.

Tim, Karabatak’ı almak için yabancı üssün kapılarına dayanır. Karabatak’ı almak için canlarını bile vermekten çekinmeyeceklerini de üs bölgesindeki tüm askerlere ilan ederler: Ölmek var Karabatak’ı almadan dönmek yok…

Tim’in bu kararlılığı Dragan ve üs bölgesi komutanını tedirgin eder. Bir an önce kurtulmak için bir plan yapmaları gerekmektedir. Dragan’ın yapacağı bu plan Karabatak’ı ölümle burun buruna getirir. Ama Karabatak bir yemin etmiştir. Şero’yu öldürmeden ölmeye niyeti yoktur.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Söz dizisi hayranlarına bir iyi bir de kötü haber haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro