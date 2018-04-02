Söz dizisi 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Hafız öldü Yavuz şokta

Star TV'nin sevilen dizisi Söz 40.son bölümü ile izleyiciyi şoke etti. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Hafız, şehit düştü ve Söz dizisinden ayrıldı. Peki şimdi neler olacak? Herkes Hafız'ın ölümünden sonra neler olacağını çok merak ediyor. Söz 40.son bölüm ardından Söz 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin Söz 40.son bölüm özetine bir bakalım hemen ardından Söz 41.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SÖZ DİZİSİ 40.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Biyolojik silahın patlamasıyla tam bir dehşetin ortasında kalan Tim, çaresiz ve öfkelidir. Fakat daha büyük bir tehlike Selim’in ele geçirdiği silahtır. Tim bu silahı Selim’den almak ve ölen masumların intikamı için nefeslerin tutulduğu zorlu bir operasyona çıkacaktır.

Derman bir yandan Medusa planı için çalışırken diğer yandan ateşeden Dalgakıran harekâtını durdurmak için bir eylem emri alır. Derman, kutsal şehitliğimize saldıracaktır! Ama Tim buna izin vermemek için canını bile vermeye hazırdır. Öyle de olacaktır. Tim üyesi Hafız, şehitlik saldırısında bayrağımızı göklerden indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalacak ve bayramız uğruna şehit olacaktır.

SÖZ 41.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanamadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.