  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Söz dizisi 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Hafız öldü Yavuz şokta

Söz dizisi 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Hafız öldü Yavuz şokta

Star Tv ekranlarının izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Söz 40.son bölümde Hafız'ın ölümü herkesi şoke etti. Peki şimdi ne olacak? Söz 40.son bölüm ardından 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Söz 41.yeni bölüm fragmanı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-04-2018 14:00 - Güncelleme: 02-04-2018 14:00

Star TV'nin sevilen dizisi Söz 40.son bölümü ile izleyiciyi şoke etti. Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Hafız, şehit düştü ve Söz dizisinden ayrıldı. Peki şimdi neler olacak? Herkes Hafız'ın ölümünden sonra neler olacağını çok merak ediyor. Söz 40.son bölüm ardından Söz 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin Söz 40.son bölüm özetine bir bakalım hemen ardından Söz 41.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SÖZ DİZİSİ 40.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; Biyolojik silahın patlamasıyla tam bir dehşetin ortasında kalan Tim, çaresiz ve öfkelidir. Fakat daha büyük bir tehlike Selim’in ele geçirdiği silahtır. Tim bu silahı Selim’den almak ve ölen masumların intikamı için nefeslerin tutulduğu zorlu bir operasyona çıkacaktır. 

Derman bir yandan Medusa planı için çalışırken diğer yandan ateşeden Dalgakıran harekâtını durdurmak için bir eylem emri alır. Derman, kutsal şehitliğimize saldıracaktır! Ama Tim buna izin vermemek için canını bile vermeye hazırdır. Öyle de olacaktır. Tim üyesi Hafız, şehitlik saldırısında bayrağımızı göklerden indirmek isteyen teröristlerin ateşi altında kalacak ve bayramız uğruna şehit olacaktır. 

SÖZ 41.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanamadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Söz dizisi 41.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Hafız öldü Yavuz şokta haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro