Söz 68.son bölüm internette sadece Blu TV'de 11 Şubat Söz fragmanı

Star Tv'nin sevilen dizisi Söz'ün 68. son bölümünü izleyenler aksiyon dolu anlara doydu. Söz'ün 68. son bölümü kaçıranlar ise internet üzerinden son bölümü izlemeye çalışıyor. Söz'ün 69. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Peki Söz Puhu tv, Youtube, Blu TV'den tekrarı internetten nasıl izlenir?

Söz 68.son bölüm internette sadece Blu TV'de 11 Şubat Söz fragmanı

Star TV'nin sevilen dizisi Söz aldığı kararla internet ortamında yayın yasağı getirdi. Artık internet üzerinden sadece Blu TV'den yayınlanacak. Peki Söz Blu TV'den nasıl izlenir, Blu TV ücretli mi, Puhu TV ve Youtube'de neden yok sorularının cevabı ve Söz 69. yeni bölüm fragmanı haberimizde.

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Söz 68.son bölüm internette sadece Blu TV'de 11 Şubat Söz fragmanı

SÖZ 69.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?: Söz'ün 11 Şubat'ta yayınlanacak 69.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

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Söz 68.son bölüm internette sadece Blu TV'de 11 Şubat Söz fragmanı

SÖZ 68. SON BÖLÜMÜ SADECE BLU TV'DE: Üç sezondur ilgiyle izlenen, Tims&B Production imzalı 'Söz' dizisi televizyon yayınından hemen sonra dijital ortamda sadece BluTV'de izlenebiliyor.

BluTV CEO'su Aydın Doğan Yalçındağ, 'Söz' dizisinin televizyondan sonra sadece BluTV'de olması ile ilgili "Söz dizisinin geleneksel televizyon dizilerinin yanında çok daha farklı bir başarısı olduğuna inanıyoruz. Söz dizisini çeşitli sebeplerden dolayı televizyondan takip edemeyen ya da bölümü tamamlamak için saatlerce reklam izlemek zorunda kalan izleyicilerden bir kısmının alternatif bir beklentisi olduğunu fark ettik. Reklamsız bir internet televizyonu olarak da azımsanmayacak sayıdaki bu kitle için Söz dizisini televizyon yayınından sonra sadece BluTV'de olacak şekilde bünyemize kattık. Söz dizisine gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyuz." şeklinde düşüncelerini belirtti.

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Söz 68.son bölüm internette sadece Blu TV'de 11 Şubat Söz fragmanı

SÖZ PUHU TV, YOUTUBE, STARTV.COM'DAN NASIL İZLENİR?: Maalesef şu an için bu internet sitelerinden izlemek mümkün değil! Söz 61.bölümü sonrası yeni bölümleri internetten izlemek şu an sadece BLU TV'den izlenebiliyor.

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