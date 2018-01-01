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Söz 28.yeni bölüm ne zaman 1 Ocak'ta var mı?

Söz 28.yeni bölüm ne zaman 1 Ocak'ta var mı?

Söz 28.yeni bölüm ne zaman Star Tv'nin ilgiyle izlenen dizisi Söz 1 Ocak 2018 tarihinde yani bugün var mı? Söz yeni bölüm fragmanı ve tüm detaylar internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 01-01-2018 10:33 - Güncelleme: 01-01-2018 10:33

Binlerce Söz hayranı bugün dizinin yeni bölümünün olup olmadığını merak ediyor. 1 Ocak tarihine denk gelmesiyle birlikte Söz bugün var mı sorusu soruluyor. Peki Söz dizisi bugün var mı yeni bölüm ne zaman?

Söz 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Heyecanla izlenen dizinin son bölümde Yavuz, istemediği gerçeklerle karşı karşıya kalmıştı. Bir numaralı düşmanı Agah'ın babası olduğunu öğrenen Yavuz Üsteğmen'le birlikte son bölümü izleyenler de şok geçirdiler. Agah ise bundan istifade ederek Yavuz'u bıçakladı ve onu bu ağır gerçekle başbaşa bıraktı. Yeni bölümde Yavuz, bir darbeyi de gelen emirle yiyecek ve birlikten uzaklaştırılacak. Bu sahneleri izleyenler yeni bölümü merakla beklemeye başladılar.

SÖZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? Söz her hafta pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanıyor. Bu hafta pazartesi günü ise 1 Ocak 2018 gününe denk geldiği için bir erteleme söz konusu. Söz yeni bölüm 8 Ocak Pazartesi akşamı yayınlanacak.

 

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