Soyup soğana çevirip eğlencenin dibine vurmuşlar!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde çeşitli tarihlerde Eskişehir'de 24 ayrı eve balkon ve pencerelerden girip hırsızlık olaylarını gerçekleştiren G.Y., H.E., B.G. ve Y.S.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin hırsızlıktan elde ettikleri paraları içkili eğlence yerlerinde ve gittikleri tatil yörelerinde harcadıkları belirlendi. 4 şüpheli, yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.