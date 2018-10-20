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Soyunma odasında ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Soyunma odasında ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

DİYARBAKIR'da, dün eğitim gördüğü okulun soyunma odasında tabanca ile vurulmuş olarak ölü bulunan görme engelli milli atlet Gurbet D.'nin 4 ay önce ayrıldığı, kendisi gibi görme engelli olan eski erkek arkadaşı İ.Y.'nin yanında kalbine ateş ederek intihar ettiği belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 15:04 - Güncelleme: 20-10-2018 15:04

Dicle Üniversitesi atletizm sahası soyunma odasında dün tabanca ile vurulmuş olarak ölü bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi, görme engelli milli atlet Gurbet D.'nin ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Yüzde 90 görme engelli olduğu öğrenilen Gurbet Baran'ın kendisi gibi yüzde 70 görme engelli olan ve 4 ay önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı İ. Y.'nin yanında intihar ettiği belirlendi.

Olay sonrası ifade veren, Gurbet D.'nin eski erkek arkadaşı İ.Y., kız arkadaşıyla ayrıldıklarını, Gurbet'in kendisini bir gün önce telefonla arayarak son kez konuşmak istediğini söylediğini ifade etti. İ.Y., ifadesinin devamında şöyle dedi:

''ÇANTASINDAN TABANCI ÇIKARIP ATEŞ ETTİ''
"Atletizm sahası soyunma odasında buluşmak üzere beni çağırarak konuşmak istediğini söyledi. Soyunma odasında ikimiz yalnızdık. Konuştuğumuz sırada çantasından gri renkli tabanca çıkardı. Tabancayı kalbinin üzerine doğru tutarak ateş etti. Hemen durumu 112 Acil sağlık ekipleri ve polise haber verdim. Camları kırıp, sedyeyi içeri sokarak girebildiler. Müdahalele edilip, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Biz yaklaşık 3-4 yıldır birlikteydik, 4 ay önce ayrılmıştık."

6 ADET DAHA DOLU FİŞEK BULUNDU
Olay sonrası polisin yaptığı araştırmada, olayda kullanılan 1 adet gri renkli 9 mm tabanca, 2 adet şarjöre basılı fişek, 1 adet sürgüde sıkışan kovan, 1 adet çekirdek, Gurbet D.'nin çantasında 6 adet daha dolu fişek bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak : DHA

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