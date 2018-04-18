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Soymaya çalıştığı bankada ciddiye alınmadı

Soymaya çalıştığı bankada ciddiye alınmadı

ANTALYA'da oyuncak tabancayla soygun girişiminde bulunduğu bankada, ciddiye alınmadığını gören şüpheli, 'Kusura bakmayın, rahatsız ettim' diyerek özür diledi. Ali S.'yi, soygun girişimini anlattığı eşinin de 'De get lan' diyerek ciddiye almadığı ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 16:12 - Güncelleme: 18-04-2018 16:12

Antalya'da oyuncak tabancayla soygun girişiminde bulunduğu banka şubesinde kendisine inanılmadığını gören şüpheli, "Kusura bakmayın, rahatsız ettim" dese de gözaltına alınmaktan kurtulamadı. Olay, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir banka şubesine geçen pazartesi günü giren şüpheli, tabancayla tehdit ettiği gişe memuruna bir poşet uzatarak, "Çocuğum hasta. İçini 100 bin lira ile doldur" diye tehdit etti. Memurun kendisine para vermemesi üzerine şüpheli, tabancayı güvenlik görevlisine doğrultarak şubeden çıktı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin yürüdüğü güzergâhtaki görüntüleri inceleyen polis, evini tespit ettikleri soygun girişiminde bulunan kişinin Ali S. olduğunu belirledi.

'KARGONUZ VAR' DENİLEREK EVE ÇAĞRILDI
Kargocu kıyafetiyle eve gelen polis ekibi, şüphelinin eşine 'Kargoyu sadece eşinize teslim edebiliriz' dedi. Eşinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen Ali S., polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Ali S.'nin, 150 bin lira borcunu ödeyemediği için bu yola başvurduğu, soygun girişimini boncuk atan oyuncak tabancayla yaptığı belirlendi. Ali S.'nin, gişe memurunun kendisini ciddiye almaması üzerine bankadan ayrılırken "Kusura bakmayın, rahatsız ettim" diyerek güvenlik görevlisinden özür dilediği ortaya çıktı. Ali S.'nin eşine de banka soyma girişiminde bulunduğunu söylediği, ancak eşinin kendisine "De get lan" diye karşılık verdiği kaydedildi.

İfade işlemleri için emniyete götürülen Ali S., gazetecilerin "Bankayı neden soymaya kalkıştın?" sorusuna, "Ben de bilsem" karşılığını verdi.

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Kaynak : AA

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