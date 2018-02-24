Soylu'dan şehit kızına doğum günü sürprizi

İçişleri Bakanı Soylu, Muş'un Malazgirt ilçesinde 2,5 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kızı İrem Kulaksız'a doğum günü hediyesi gönderdi. Amasya Valisi Osman Varol, Şehit Arslan'ın Merzifon ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Şehidin kızı İrem Kulaksız'ın doğum gününü kutlayan Varol, Bakan Soylu tarafından hediye olarak gönderilen dizüstü bilgisayarı da İrem'e verdi. Varol, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu vurgulayarak, "Devlet olarak şehidimizin anısını her zaman yaşatacağız. Onların bize emaneti olan çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devletimiz ve milletimiz, bütün şehitlerimize minnettardır." diye konuştu.
Şehidin eşi Sibel Funda Kulaksız da devlet yetkililerin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, Bakan Soylu'ya hediyesi için teşekkürlerini iletti.
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Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.DEVAMI »
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