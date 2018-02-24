  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Soylu'dan şehit kızına doğum günü sürprizi

Soylu'dan şehit kızına doğum günü sürprizi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2,5 yıl önce Muş'ta şehit olan Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kızı İrem Kulaksız'a doğum günü sürprizi yaptı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 24-02-2018 22:12 - Güncelleme: 24-02-2018 22:12

İçişleri  Bakanı Soylu, Muş'un Malazgirt ilçesinde 2,5 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda  şehit düşen Binbaşı Arslan Kulaksız'ın kızı İrem Kulaksız'a doğum günü hediyesi  gönderdi. Amasya Valisi Osman Varol, Şehit Arslan'ın Merzifon ilçesinde yaşayan  ailesini ziyaret etti.

Şehidin kızı İrem Kulaksız'ın doğum gününü kutlayan Varol, Bakan Soylu  tarafından hediye olarak gönderilen dizüstü bilgisayarı da İrem'e verdi. Varol, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu  vurgulayarak, "Devlet olarak şehidimizin anısını her zaman yaşatacağız. Onların bize emaneti olan çocuklarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devletimiz ve  milletimiz, bütün şehitlerimize minnettardır." diye konuştu.

Şehidin eşi Sibel Funda Kulaksız da devlet yetkililerin kendilerini  hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, Bakan Soylu'ya hediyesi için  teşekkürlerini iletti.

 

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Soylu'dan şehit kızına doğum günü sürprizi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro