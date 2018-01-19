İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın Eskişehir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bakan Soylu ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile beraberindeki heyet, "Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı"nın ardından şehit Arlı'nın Sümer Mahallesi'ndeki evine geçti.
Soylu, burada şehidin eşi Berna, annesi Havva, ağabeyi Gültekin Arlı'ya başsağlığı diledi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Soylu, kentten ayrıldı.
Yalvaç ilçesinde 17 Ocak'ta CN-235 CASA tipi askeri uçak ile irtibat kesilmiş, çalışmalar sonucu uçağın enkazına ulaşılmıştı. Düşen uçakta bulunan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı şehit olmuştu.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Soylu'dan şehit Arlı'nın ailesine ziyaret haberine yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.DEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER