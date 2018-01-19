Soylu'dan şehit Arlı'nın ailesine ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde CN-235 CASA tipi askeri uçağın düşmesi sonucu şehit olan Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın Eskişehir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Soylu ve Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ile beraberindeki heyet, "Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı"nın ardından şehit Arlı'nın Sümer Mahallesi'ndeki evine geçti.

Soylu, burada şehidin eşi Berna, annesi Havva, ağabeyi Gültekin Arlı'ya başsağlığı diledi. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Soylu, kentten ayrıldı.

Yalvaç ilçesinde 17 Ocak'ta CN-235 CASA tipi askeri uçak ile irtibat kesilmiş, çalışmalar sonucu uçağın enkazına ulaşılmıştı. Düşen uçakta bulunan Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Teknisyen Kıdemli Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı şehit olmuştu.