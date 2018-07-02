Soylu'dan PKK'lıların katlettiği bakkalın evine taziye ziyareti

Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kamu kurum amirleri ve kammakamlar tarafından karşılandı. Bakan Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti. Bakan Soylu, geçen 24 Haziran'da kaçırıldıktan 2 gün sonra cesedi bir elektrik direğinde asılı bulunan 8'i kız, 11 çocuk, 6 torun sahibi Mevlüt Bengi'nin ailesini ziyaret etti.