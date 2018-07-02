Soylu'dan PKK'lıların katlettiği bakkalın evine taziye ziyareti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK terör örgütü tarafından öldürülen bakkal Mevlüt Bengi'nin (48) Çiftlik köyünde yaşayan ailesini ziyaret etti. Telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Fezile Bengi, eşinin kanının yerde kalmamasını istedi.

Soylu'dan PKK'lıların katlettiği bakkalın evine taziye ziyareti

Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ahmed-i Hani Havalimanı'nda Vali Süleyman Elban, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kamu kurum amirleri ve kammakamlar tarafından karşılandı. Bakan Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti. Bakan Soylu, geçen 24 Haziran'da kaçırıldıktan 2 gün sonra cesedi bir elektrik direğinde asılı bulunan 8'i kız, 11 çocuk, 6 torun sahibi Mevlüt Bengi'nin ailesini ziyaret etti.

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Soylu'dan PKK'lıların katlettiği bakkalın evine taziye ziyareti

Doğubayazıt'a 18 kilometre uzaklıktaki Ağrı Dağı eteğinde bulunan 60 haneli Çiftlik köyü Türkmen mezrasına giden Bakan Süleyman Soylu ve beraberindekiler aileye başsağlığı dileğinde bulundu. Mevlüt Bengi'nin eşi Fezile, annesi Hanım, ağabeyi Musa Bengi ile görüşen Bakan Soylu, katillerin bulunması için bölgede hava destekli operasyonların sürdüğünü bildirdi.

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Soylu'dan PKK'lıların katlettiği bakkalın evine taziye ziyareti

Fezile Bengi'ye Türk bayrağı hediye eden Süleyman Soylu, Mevlüt Bengi'nin çocukları ve torunlarının eğitim durumlarını sordu. Bakan Soylu, "Allah sabır versin, cennette buluştursun. Allah kötü düşünenlere fırsat vermesin inşallah, duamız odur" diye konuştu.

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Soylu'dan PKK'lıların katlettiği bakkalın evine taziye ziyareti

Bakan Süleyman Soylu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak Fezile Bengi ile görüştürdü.

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