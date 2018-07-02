  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Soylu'dan minik Leyla için ilk açıklama

Soylu'dan minik Leyla için ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'da günlerdir aranan minik Leyla'nın cansız bedenine ulaşıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye yasa boğan haberle ilgili konuştu, Leyla'nın cansız bedeninin defalarca aranan yerde bulunduğunu söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-07-2018 20:39 - Güncelleme: 02-07-2018 20:39

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayınında acı olayla ilgili açıklamalarda bulundu. 'Leyla bizim arkadaşlarımızın defalarca aradığı bir yerde bulundu.' diyen Soylu, "Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim var. İlk belirlemelere göre tecavüz yok." ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, CNN Türk canlı yayında cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir ile ilgili konuştu. Arama çalışmaları boyunca Leyla'nın canlı bulacaklarını umut ettiklerini söyleyen Soylu, bu konuda teknik ekipler kurulduğunu ve çalışmaların kamuoyuyla paylaşılmadan yürütüldüğünü kaydetti. İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bugün Ağrı'daydım. Arkadaşlarımdan bilgi aldım, onlar da aynı umudu tekrarladılar. Burada açıklayamayacağım bir yol üzerinden yürüyorduk. Kendi köyünde 2-3 kilometre mesafede, daha önce bizim arkadaşlarımızın defalarca aradıkları bir yer. Aradıkları yer ile alakalı böyle bir durumla karşılaşınca 'ya biz görmedik' 'ya biz aramalarımızda fark etmedik' ya çocuğun cansız cesedi suyla beraber aşağıya; ama o da 50-60 santimlik bir derinlik, o kadar büyük bir derinlik de söz konusu değil.

"HEPSİ OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKACAK"

İlk belirlemelerde sanki 4-5 gündür orada duruyormuş gibi bir izlenim var. Ama bunların hepsi otopsinin sonucuna göre kesin belirlenmesi gereken süreçler. İlk belirlemelere göre bir tecavüz yok, Allah muhafaza. Sanki sonradan oraya getirilmiş gibi bir izlenim söz konusu ama bunların hepsi değerlendirilmeye ve otopsinin sonucuna muhtaç ilk belirlemeler bunlar.

"ÇOK UFAK BİR ŞEY GÖZÜKÜYOR..."

Ailenin başı sağ olsun. Ülkemizin başı sağ olsun. Ama olayın hem kriminal boyutunu hem de diğer boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Ve bir darp var mı yok mu gibi bir sorumuz da oldu. Çünkü haberlerde çok paylaşıldı, çok ufak bir işaret var. Ufacık çocuk, 4 yaşında. Çok ufak bir şey gözüküyor. Darp mıdır, değil midir, başka bir yere çarpma mıdır? O da otopsi sonucu belli olacak; melek...

"BULABİLMEYİ ÜMİT EDİYORDUK"

Biz aslında şu ana kadar bulabilmeyi ümit ediyorduk. Ama şöyle bir problemimiz var, tabi çocuk olunca; çocuğun hayatı bizim için ehemmiyetliydi. Yani böyle bir şey bulunur ve çocuğu gözden çıkarırlar diye bir endişemiz ve korkumuz söz konusuydu. Ama planlarımız bugün ve yarındı. Bugün böyle bir durumla karşı karşıya kaldık.

KAYIP ÇOCUKLARLA İLGİLİ ALINACAK ÖNLEMLER

Özellikle kaybolan çocuklar bazen üst üste gelir. Ve aslında sadece bu olaylar değil, başka olaylar da üst üste gelebilir. Trafik kazaları, cinayetler üst üste gelebilir. Bunlarla ilgili sürekli önlemlerimiz var. Ama bazen şu kaçırılabilir, bizim teknik kabiliyetlerimiz geliştiği kadar bu olayları yapmak isteyenlerin de teknik kabiliyetleri gelişiyor. Ve buna ait yeni tedbirler geliştirilmesi gerekiyor. terör, asayiş, organize suçlar, uyuşturucu; bütün bunlarda, daha sıcak ve toplumun bu konulardaki ahssasiyetlerini belirten bu suç unsurlarında hem teknolojiyi hem günlük meseleleri takip ediyoruz.

Ama kayıp çocuklar gibi, üst üste gelen trafik kazaları gibi ve toplumu hakikaten çok üzen ve endişen meselelerle ilgili şunu bilesiniz, devlet olarak nerede bir açık varsa onu kapatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Dünyanın ilerisinde adımlar atmaya çalışıyoruz."

18 gündür aranan minik Leyla'dan acı haber!

MHP lideri Bahçeli'den dikkat çeken 'Leyla' mesajı!

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Soylu'dan minik Leyla için ilk açıklama haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • SONDEM.....3.2.1 02 Temmuz 2018 21:21 NASİL BİR MİLLET OLDUK BOYLE. ANCAK BÖBÜRLENMEYİ SEVERİZ. KENDİ İÇİMİZDEN CANİLER YARATİKLAR HAİNLER HİRSİZLELAR BEBEK TECAVÜZCÜLERİ BEBEK KATİLLERİ YETİŞTİREN BİR MİLLET... O ŞANLİ MİLLET OLDU ARTIK İLLET... KUCUCUK BİR KİZ COCUGU KATLEDİLDİ EYYYY MİLLET SEN UYU... BÖYLE VURDUM DUYMAZ OLDUKCA SENİNDE OCAGİNA ATEŞ DUŞER.... BİR YERDE BİR KİZ ÇOCUĞU TECAVUZE UĞRUYOR... SUYUYORMUSUNUZ EYYYY 600 MİLLETVEKİLİ... EYYY BROKRATLAR... EYYY REİSSS... İÇİNİZ VİCDANİNİZ RAHATMİ.? BU DUNYANİN OTEKİ TARAFİDA VAR. ALLAH VAR..AHİRET VAR... HESAP GÜNÜ ÇATIR ÇATİR ÖRTÜLER BU VURDUMDUYMAZ MİLLETE.....

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro