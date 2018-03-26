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Soylu'dan kaymakamlara talimat! Millete bıkkınlık vermeyin...

Soylu'dan kaymakamlara talimat! Millete bıkkınlık vermeyin...

"Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakam adaylarına "Çarpık çurpuk iş yapılmasına müsaade etmeyin" talimatı verdi...

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 12:00 - Güncelleme: 26-03-2018 12:00

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, kaymakam adaylarına seslenerek, "Özellikli bir dönemin içinden geçiyoruz. Bu dönem eğer günlük siyasi polemikler çerçevesinden bakmaya kalkarsak hepimiz için ciddi bir hataya düşeriz" uyarısı yaptı. "106. Dönem Kaymakam Adayları Uyum Kursu" açılış töreninde konuşan Soylu, "Yapacağınız her iş Türkiye'yi bu el ense çekmelere karşı daha dayanıklı hale getirebilecektir. Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. İşte siz bu görevi Türkiye'nin her yerinde yerine getireceksiniz. Çarpık çurpuk iş yapılmasına müsaade etmeyin. Ne olursunuz kaymakamlığın havasına girmeyin" uyarıları yaptı. İşte Soylu'nun açıklamasından satır başları:

ÖZELLİKLİ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ: "Özellikli bir dönemin içinden geçiyoruz. Bu dönem eğer günlük siyasi polemikler çerçevesinden bakmaya kalkarsak hepimiz için ciddi bir hataya düşeriz. İdeolojik bir bakış açısı ortaya koyarsak hepimiz, hataya düşeriz." 

TÜRKİYE'Yİ BU EL ENSE ÇEKMELERE KARŞI... "Bu ülkeye kaymakam olacaksınız. Yapacağınız her iş Türkiye'yi bu el ense çekmelere karşı daha dayanıklı hale getirebilecektir." 

BİR HÜKÜMETİN VE DEVLETİN EN ÖNEMLİ GÖREVİ...: "Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. Bir hükümetin ve devletin en önemli görevi, milletine bıkkınlık vermemesidir. İşte siz bu görevi Türkiye'nin her yerinde yerine getireceksiniz. Meselelere çözüm odaklı yaklaşmalısınız." 

ÇARPIK ÇURPUK İŞ YAPTIRMAYIN...: "Çarpık çurpuk iş yapılmasına müsaade etmeyin. Her şeyin en kalitelisini yapmakla mükellefiz. İş olsun geçiştireyim diye yapılan iş, kaynaklarımıza, geleceğimize zarar verir doğru değil."

NE OLURSUNUZ KAYMAKAMLIĞIN HAVASINA GİRMEYİN: Tasarrufun tam anlamıyla yapılması halinde çok daha zengin olabilecek bir memleket. Tasarrufa dikkat edin bu cimrilik değildir. Popülizme pirim vermeyin. Popülizmin sonu yoktur.  Ne olursunuz kaymakamlığın havasına girmeyin. Bazı arkadaşlarımızda bunu görüyorum yeni mezun olmuş kaymakamlığa başlamış bazı arkadaşlarımız kapılarını kapatıyor. Zannediyorlar ki millet zor ulaşırsa daha yüksek, büyük bir kaymakam olur inanın içim parçalanıyor."

1994'TEN BERİ TELEFON NUMARAM AYNI: "Arayıp arkadaşlarıma söylüyorum; 'diyorum ki gözünüzü seveyim' benim bir telefonum var. 1994 yılından beri aynı telefonu kullanıyorum. 100 binlerce insanda aynı telefon var. Ulaşabilenler ulaşıyor. Bizim de heyecana ihtiyacımız var. Hizmetkar havasında olun. Bir hayır havuzunun içine giriyorsunuz. Sakın adalet terazinizi şaşırmayın. Şaşırdığınız anda yürüyeceğiniz yolun hiçbir anlamı yoktur. İşiniz zor bir o kadar da kutludur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 26 Mart 2018 12:53 Danseden,el ele tutuşan ve biribirlerine bakışları sapkın cinselliği(lezbiyenlik) çağrıştıran kadınların boy gösterdiği reklamları izlediniz mi? Bu tür reklamların önlenmesi de RTÜK ve İçişleri bakanlığının görevi olsa gerek!

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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