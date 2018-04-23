Soylu'dan flaş Adil Öksüz açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adil Öksüz'ün yerinin tespit edildiği iddiasına ilişkin "Devlet 24 saat ayaktadır. Kim devlete yanlış yapmışsa dünyanın öteki ucunda da bedelini öder. Biz nasıl suçluları iade ediyorsak anlaşmamız olan ülkeler de bize iade etmeli" dedi.
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Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uuDEVAMI »
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