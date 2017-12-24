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Soylu'dan CHP'li Özel'in iddialarına yanıt

Soylu'dan CHP'li Özel'in iddialarına yanıt

CHP'li Özgür Özel'in, 4 Şubat 2012'de FETÖ elebaşı ile görüştüğü iddiasına ilişkin Twitter'dan açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 23-12-2017 23:02 - Güncelleme: 24-12-2017 00:52

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in iddialarına ilişkin, "Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı." ifadesini kullandı.

Soylu, Özel'in kendisi hakkında 4 Şubat 2012 tarihinde Pensilvanya'da olduğu ve FETÖ elebaşı ile görüştüğü iddiasına ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Kendi sus pus, ulakları devam ediyor. Bu sefer yalanı servis ettikleri ulak kayaya çarptı. Pensilvanya dediler Umre çıktı. Bilinçaltı mı, gaf mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Soylu'nun 4 Şubat 2012 tarihinde Suudi Arabistan'da olduğuna dair pasaport kayıtları da basınla paylaşıldı.

Süleyman Soylu 4 Şubat 2012'de Pensilvanya'da mıydı? İşte gerçek

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR20 YORUM

  • Misafir 24 Aralık 2017 09:30 tayyibede demediğini bırakmamıştı inanalımmı her şey elinde mühür basmak kolay

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