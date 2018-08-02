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Soylu'dan ABD'ye bomba cevap! ABD'de bir malımız var o da...

Soylu'dan ABD'ye bomba cevap! ABD'de bir malımız var o da...

ABD'nin skandal bir kararla yaptırım uygulama kararı aldığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu skandal karara Twitter hesabı üzerinden bomba bir cevap verdi. Soylu'nun cevabındaki bomba FETÖ ayrıntısı ne?..

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 09:08 - Güncelleme: 02-08-2018 09:16

ABD, dün gece skandal bir kararla 'insan hakları ihlali yaptıkları' iddiasıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet bakanı Abdülhamit Gül hakkında yaptırım kararı almıştı. İçişleri Bakanı Soylu, yaptırım kararına twitter üzerinden cevap verdi.

Soylu, kişisel twitter hesabından "Amerika’da bir malımız var; Fetö. Onu da orada bırakmayız, Alacağız!" mesajını paylaştı. 

ADALET BAKANI GÜL NE DEMİŞTİ?... Dün gece Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de kararla ilgili "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." demişti.

ABD, rahip  Andrew Brunson'ın serbest bırakılmamasında payları bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım kararı aldı. Gül ile Soylu, ABD’de Küresel Magnitsky Yasası olarak anılan yasa kapsamında hakkında yaptırım kararı çıkartılan ilk Türk yetkililer oldu. OFAC tarafından alınan karara göre bakanlar Gül ve Soylu ABD’deki mal varlıklarına el konulması öngörülüyor. Bu kararla, ABD vatandaşlarının Gül ve Soylu ile ticaret yapması da yasaklanmış oldu.

ABD Hazine Bakanlığı açıklamasında, Adalet Bakanı Gül ve İçişleri Bakanı Soylu için şu ifadeler kullanıldı: “Bu yetkililer, ciddi insan hakları ihlallerinde sorumluluğu bulunan Türk hükümetine bağlı kurumlarda lider konumda görev yapıyor. Türkiye’nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mensupları ciddi insan hakları ihlallerine müdahil olan bir yapının liderleri olarak 13818 sayılı başkanlık kararnamesi uyarınca yaptırım listesine eklenmiştir.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ece 02 Ağustos 2018 09:35 Saatlerce düşünmüş düşünmüş bu cevabı bulmuşlar. Bravo. Demogoji insanın kendine yakışanı giymesidir. İlk okul terk şaka için kendisine teşekkür ederiz.

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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