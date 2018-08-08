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Soylu: Zararı devletimiz karşılayacak

Soylu: Zararı devletimiz karşılayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Ordu'da incelemelerde bulundu. Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Soylu, tüm zararın devlet tarafından karşılanacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 08-08-2018 21:01 - Güncelleme: 08-08-2018 21:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ordu'daki sel felaketinde maddi kayıpları devletin karşılayacağını açıkladı. Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı açık ve nettir, hasarlarla ilgili tüm maddi kayıplar devletimiz, hükümetimiz tarafından karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu'da sel bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Ankara'dan uçakla Giresun-Ordu Havalimanı'na gelen Soylu'yu, burada Ordu Valisi Seddar Yavuz ve diğer ilgililer karşıladı.

Helikopterle, selin büyük zarara neden olduğu Ünye ilçesine hareket eden Soylu, Vali Yavuz'dan son duruma ilişkin bilgi aldı.

Soylu, helikopterin indiği Ünye Limanı'ndan, Cevizdere mevkisinde bulunan ve Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşımı sağlayan Cevizdere Köprüsünde aşırı yağışlar sonucu çökme meydana gelen Samsun-Ordu karayoluna hareket etti.

Bu alanda incelemelerde bulunan Soylu, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Soylu, selden zarar gören bölgelerdeki incelemelerine devam ediyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 08 Ağustos 2018 21:37 Bizi felakete sürükleyen Türk Lirasını dolar karşısında pula çeviren kırmızı listedeki Adam hala ortada!... Görevde!... Yuuuuuh Be!

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KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu'nun eşinin ismi Hamdiye Soylu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan S&uu

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