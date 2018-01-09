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Soylu: FETÖ'den 48 bin 305 kişi tutuklandı

Soylu: FETÖ'den 48 bin 305 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ ile mücadeleyle ilgili açıklama yaptı. Soylu, "2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır. Gözzaltı sayısı bunun yaklaşık üç katıdır." dedi.

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Eklenme Tarihi: 09-01-2018 18:08 - Güncelleme: 09-01-2018 18:08

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadeleye ilişkin, "2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık üç katıdır. Tek başına bu rakamlar bile konunun vehametini ortaya koymaya yeterlidir." dedi.

Genel Güvenlik ve Uyuşturucuyla Mücadele Toplantısı'nın 3'üncüsü, İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra konuşan Soylu, Ankara ve İzmir'in ardından üçüncüsü gerçekleştirilen toplantıyı diğer büyükşehirlerde de yapmayı planladıklarını ifade etti.

Soylu, bu toplantılar sayesinde hem şehirlerin güvenliğiyle ilgili tespitlerin yapılacağını, hem de hedef ve beklentileri, konunun taraflarıyla, yönetim ve uygulamadaki kişiler ile esasen kamuoyuyla istişare etme imkanı bulacaklarını vurguladı.

Bakan Soylu, içeride uzun yıllardır mücadele edilen PKK'nın gerek uyuşturucu ticareti gerek terör faaliyetlerinin söz konusu olduğuna değinerek, diğer yandan gelişen teknolojinin yarattığı yeni suç türleri ve mevcut suçların kapasitesinin artması tehlikesinin oluştuğunu belirtti.

FETÖ İLE MÜCADELE VE PKK...

Eskiden sadece haşhaş yapraklarıyla veya kenevirden yapılan uyuşturucu ile mücadele edildiğini aktaran Soylu, şimdi çok daha öldürücü olan sentetik uyuşturucuların çıktığını, bir başka suç sahası olan siber suçlarla da karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.

FETÖ'ye yönelik operasyonlardan bahseden Soylu, "Türkiye’de bana sorarsanız güvenlik konusunda bir milat olan 15 Temmuz hadisesini yaşadık. Devleti bir virüs gibi sarmış FETÖ terör örgütünün darbe girişimini 16 Temmuz sabahı bastırdık. Ancak, kamuda yarattığı ve özellikle bizlerin görev sahasında yarattığı tahribatı da inkar edemeyiz. 2017'de 48 bin 305 kişi tutuklanmıştır. Gözaltı sayısı bunun yaklaşık üç katıdır. Tek başına bu rakamlar bile konunun vehametini ortaya koymaya yeterlidir. Nitelikli personel gerektiren kadrolarda oluşan açık ve ülke güvenliğini tesis etme gerekliliği hepimizin omuzlarındaki yükü kat kat arttırmıştır. Yeniden bir yapılanmaya girdik. Ama sorun şu ki, bizim görevlerimiz kapımıza 'tadilat nedeniyle kapalıyız' yazacak görevler değil. Bu zorlukları hep beraber atlattık. Bir yandan bakanlık bünyesindeki rutin faaliyetlerimizde mücadelemize devam ederken öte yandan kendimizi yeniledik ve eksiklerimizi kapattık. Personel noktasında bütün birimlerimizde, jandarmamızda, emniyette, sahil güvenlikte ciddi alımlar gerçekleştirdik." diye konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 09 Ocak 2018 18:58 ne yani bu iyi bisey m istifa etmeniz gerekmiyormu ülkeyi bu duruma düsürdünüz hic mi sucunuz yok

    CEVAP YAZ 7 3
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Süleyman Soylu
SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Aslen Trabzon Of'lu bir ailenin çocuğu olan Soylu 1969 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. Plevne Lisesi mezunu olan Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

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