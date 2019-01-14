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Hadi ÖZIŞIK

Hadi ÖZIŞIK

hadi.ozisik@internethaber.com @hadiozisik rss Eklenme Tarihi: 14 Ocak 2019 12:05 - Güncelleme: 14 Ocak 2019 12:05

Soylu, CHP'nin Özel'i ve Cüneyt Özdemir'in kahkahası!

Cüneyt Özdemir, Youtube'da çok önemli işler yapıyor. Amerika'da yaşıyor ama, bir ayağı Türkiye'de. Kars'taydı bir kaç gün önce, hızına yetişilmiyor artık. Youtube kanalından herkes aşırı faydalanıyor, ben de öyle... 

Cüneyt'in kanalına abone olun, (beni unutmayın ama) bakın bakalım en çok dikkatinizi ne çekecek? Mesela ben Cüneyt'in kahkahalarına hasta oluyorum. Bazıları yadırgıyor ama ben öyle bakmıyorum, gülmeye de ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. 

Cüneyt Özdemir'in kahkahası ile Özgür Özel'in bağlantısını merak ediyorsunuz farkındayım... Hiç bir bağlantı yok aslında! Özgür Özel'in son kehanetini duyunca, Cüneyt Özdemir'in attığı kahkahanın bir benzerini attım hem vallahi hem billahi.. 

Söyledikleri aşırı komik çünkü... 
Ya da gülünç...

Diyor ki:

"Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten başkanlık yapmayacak, Ankara'ya geri dönecek..."

Alla Allah... 
Niye ki?

İşte tam burası... Kahkahaya hazır mısınız?

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan Meclis üyesi olacak. Binali Yıldırım Ankara'ya döndükten sonra, İstanbul'un belediye başkanı Bilal Erdoğan olacak..."

Peki...
Ona inanmalı mıyız?
Yoksa anlattıklarına gülüp geçmeli miyiz?

Arkadaşlar bunun kararını siz vereceksiniz. Sağlıklı karar verebilmeniz için de, Özgür Özel'in mazisine bakmanız gerekiyor. Bugüne kadar söylediklerinin doğru veya yalan olduğunu kolaylıkla öğrenebilirsiniz. 

Özgür Özel bir süre önce Süleyman Soylu ile ilgili de gülünç olduğu kadar adi ve ucuz bir iddiada bulunmuştu hatırladınız mı? (Videodan izleyebilirsiniz.)

Soylu'nun AK Parti saflarına katıldıktan bir süre sonra, Pensilvanya'ya gittiğini, Fetullah Gülen'i ziyaret ettiğine dair tarih bile vermişti CHP'nin Özel'i... 

"(...) o tarihi açıkla yoksa ben açıklayacağım."

4 Şubat 2012...
Süleyman Soylu bu tarihte nerede olduğunu biliyordu bilmesine ama, kamuoyu ile paylaşma gereği duymuyordu. Zira ibadetin reklamı olmazdı... Soylu, 4 Şubat 2012 tarihinde Umre ziyareti yapıyordu bir grup arkadaşı ile birlikte... 

Bu yalanın, bu iftiranın, bu pespayeliğin sahibi, şimdi kalkmış yeni bir kehanette bulunuyor. Binali Yıldırım'ın başkan seçildikten sonra koltuğunu Bilal Erdoğan'a bırakacağını söylüyor... 

Hadi oradan seni tescilli yalancı!

DENİZ ÇAKIR DOĞRU MU SÖYLÜYOR?

Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor bunun kararını yargı verecek. Bana sorarsanız Deniz Çakır'ın anlattıkları gerçeğe çok yakın duruyor. Yeni bir "Kabataş Yalanı" ile karşı karşıya olabiliriz arkadaşlar. Zira, ortada herhangi bir kayıt yok şu ana kadar... 

Deniz Çakır, inkâr etmiyor yaşanan tartışmayı... Orada başörtülü kızların oturduğunu kabul ediyor ama, asıl tacize uğrayan kişinin kendisi olduğunu söylüyor.

"(...) kamera görüntülerine bakılsın..."

Gerçeğin ortaya çıkması için bence de kamera görüntülerine bakılsın... Türkiye yeni bir "Kabataş yalanı" ile karşılaşmasın diye... (Videosunu izleyin lütfen... ) 

youtube.com/hadiozisik


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