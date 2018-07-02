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Soylu: Bunun neresi iç savaş çağrısı?

Soylu: Bunun neresi iç savaş çağrısı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li il başkanlarının şehit cenazelerine katılmamaları yönündeki talimatıyla ilgili konuştu. Soylu, çağrısının iç savaş çağrısı olarak nitelendirilmesine karşı çıktı, CHP'ye seçim gecesi yaptığı YSK çağrısını hatırlattı.

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Eklenme Tarihi: 02-07-2018 21:12 - Güncelleme: 02-07-2018 21:12

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP il başkanlarının şehit cenazelerine alınmamasıyla ilgili talimatını CNN Türk'te değerlendirdi. CHP'den gelen istifa çağrılarına cevap veren Soylu, talimatının iç savaş çağrısı değil tedbir amaçlı olduğunu söyledi.

Soylu, CNN TÜRK yayınında Hande Fırat'ın sorularını yanıtladı. CHP'li il başkanlarının şehit cenazelerine alınmamasıyla ilgili talimatı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli istifasını istediğini hatırlatarak, CHP'yi PKK'nın uzantısı olarak nitelendirdiği CHP'ye Meclis'e taşımakla suçladı. İşte Soylu'nun açıklamalarından bazı satır başları:

"Teröre karşı samimi bir duruş beklerim. Tam tersini görüyoruz. Bizim buna sessiz kalmamız bunu siyaset gibi, demokrasi gibi, seçim gibi bir araç üzerinden, meşruiyet olarak orada sağlamaya çalışması elbette bizim adımıza tedbir almamızı ve bunu toplumla bunu paylaşmamızı gerektirir.

AİHM de teröre sessiz kalmayı kabul etmiyor. Biz artık saldırıyı beklemiyoruz.

Ben 'bölücüyüm'. Niye bölücüyüm ben? CHP il başkanları cenazeye gelmesin dedim. CHP'nin yöneticileri niçin bu arkadaşımızın ve bu arkadaşımız gibilerin katlinde ağızlarına fermuar çekip duruyorlar? Nasıl onlar bölücü olmuyor da ben bölücü oluyorum? Nasıl İstanbul İl Başkanı kalkıp şehide hakaret ediyor, askere polise... Onlar bölücü olmuyor da biz bölücü oluyoruz.

"NEYİN İÇ SAVAŞIYMIŞ BU?"

Bunun neresi iç savaş çağrısı? Benimki tedbir. Neyin iç savaşıymış bu? Peki, afedersiniz seçim akşamı hepimiz kulaklarımızla duymadık mı? 'YSK'nın önüne tüm vatandaşlarımızı çağırıyoruz' demek ne demek? Hiç böyle bir şey duydunuz mu siz? Türkiye dünyada seçimlerini en namuslu yapan ülkedir.

Benim bunu terörle mücadele eden birisi olarak toplumla paylaşmam benim için en doğaldır. Şimdi cenazeye gidecekmiş. Şimdiden sonra varsın gitsin istediği kadar. Bugün Kahramanmaraş'ta şehit cenazesi vardı. Gitti mi kimse? Hani gideceklerdi? Topyekün hep beraber kola girip gideceklerdi. Gitselerdi. Benim orada söylediğim sadece il başkanları. Ben de İstanbul'da 3.5 yıl il başkanlığı yaptım. İl başkanlığı bir siyasi partinin önemli kurumsal kimliklerindendir. Buna kimse ses çıkarmıyor. İl başkanları da ses çıkarmıyor. Peki bu il başkanları toplumla birlikte değiller mi? Toplumla beraber değiller mi?

PKK'ya moral vermeyi CHP tabanı kabul etmez. PKK ile HDP'yi ayrı görmek bir yanılsamadır.

O sabah o olay oldu ve Buldan'ı aradım. Kişisel tehdidim olmadı. Ama HDP ve PKK konusunda fazlasını söyledim. Kendileri adına çizilmiş çizginin dışında bir irade ortaya koymaları mümkün değildir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 02 Temmuz 2018 21:45 Çocuklarına adkerlik yaptırmayanların ne işi var oralarda diye sormazmarmı adama?

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