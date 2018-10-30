Söylemezsem Olmaz'da olay Demet Aklın Okan Kurt iddiası barıştılar mı?

Beyaz TV'deki Söylemezsem Olmaz programında geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Demet Akalın-Okan Kurt çiftiyle ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Programın sunucularından Ece Erken, Akalın'ın çok yakındaki bir isimden öğrendiğini söylediği haberi canlı yayında paylaştı.

Erken, Demet Akalın ile Okan Kurt'tun tekrar barıştıklarını ileri sürdü ve Kurt'un hafta içi gidip Akalın'da kaldığını söyledi.

DEMET AKALIN İLE OKAN KURT OTELDEN ÇIKARKEN GÖRÜLDÜ İDDİASI: Söylemezsem Olmaz programının 24 Ekim Çarşamba günü ekrana gelen bölümünde Bircan Bali, bir taksiyle giderken taksicinin kendisine Demet-Okan çiftiyle ilgili bomba bir gerçeği anlattığını söylemişti. 

Bali, "Taksici bana geçtiğimiz cumartesi günü bir otelden Demet Akalın ve Okan Kurt'u aldığını, Okan Kurt'u Maslak'taki eve bıraktığını, ardında da Demet Akalın'ı Bursa'ya konser için götürdüğünü söyledi" demişti. Ece Erken ise Bali'nin açıklamaları karşısında şaşırmadığını, ünlü çiftin tekrar barışabileceklerini dile getirmişti.

Bu iddianın ardından Demet Akalın ve Okan Kurt, ayrı ayrı açıklama yaparak iddiları yalanlamışlardı. Okan Kurt, "Benim hayatımı etkiliyorsunuz" derken Akalın, taksiciye dava açacağını söylemişti. Ünlü popçu açıklamasına şu ifadelere yer vermişti; 

"DÜN AKŞAM MADONNA'YI BURSA'YA GÖTÜRDÜM": "3 konserim vardı hafta sonu, ne Bursa'sı. O taksiciye de dava açacağım. Bircan'ın değil taksicinin iddiası... Ben de dün akşam Madonna ile beraberdim. Bursa'ya götürdüm Madonna'yı.Ne komiksiniz. "

"SÜREKLİ DEMET AKALIN'IN EVİNE GİDİYOR": Bu açıklamaların ardından Bircan Bali, söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek bir iddia daha gündeme getirmişti. Bali, Okan Kurt'un Sürekli, UBER'le Maslak'taki evinden Acarkent'teki Demet Akalın'ın evine gittiğini ileri sürmüştü. Ece Erken ise bu iddia karşısında, "Eğer öyleyse anlaşmalı evlilik yaptıkları ortaya çıkar diye korkuyorlar" yorumunda bulunmuştu. 

  • Medya 30 Ekim 2018 16:12
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