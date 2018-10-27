Söylemezsem Olmaz'a büyük rakip o program Kanal D'ye geçti

Teve 2'de ekrana gelen Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’'ın sunduğu '2. Sayfa' programının Kanal D'ye geçtiği öğrenildi.

Söylemezsem Olmaz'a büyük rakip o program Kanal D'ye geçti

Deneyimli gazeteciler Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt’'ın sunduğu '2. Sayfa' programının Teve2'den Kanal D’de geçtiği öğrenildi. 29 Ekim pazartesi günü ilk bölümüyle izleyici karşına çıkacak olan program, bundan sonra özel röportajlar ve magazin haberleriyle Kanal D ekranlarında gündemin nabzını tutacak.

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Söylemezsem Olmaz'a büyük rakip o program Kanal D'ye geçti

2. Sayfa programı, hafta içi her sabah 09.30'da canlı yayınla izleyicisiyle buluşacak. Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Gülşen Yüksel Salt, ağırladıkları özel konuklar eşliğinde magazin gündeminin öne çıkan gelişmelerini yorumlayacak ve değerlendirecek.

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Söylemezsem Olmaz'a büyük rakip o program Kanal D'ye geçti

2. Sayfa'ın en büyük rakibi ise Beyaz TV'de ekrana gelen Ece Erken ve Bircan Bali'nin sunduğu Söylemezsem Olmaz programı... Söylemezsem Olmaz, hafta içi her gün saat 08:50'de izleyiciyle buluşuyor.

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Söylemezsem Olmaz'a büyük rakip o program Kanal D'ye geçti

Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel, ilk olarak Kanaltürk TV'de "2. Sayfa" adlı programı yapmış, sonrasında ise Show TV'ye geçmişlerdi.

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