Soyları tükendi sanılıyordu 200 yıldan sonra ilk defa görüldü!

İguana, Charles Darwin'in evrimin kuramının temellerini attığı Galapagos Takımadaları denilince akla gelen ilk hayvanlardan. Ancak Galapagos kara iguanası, takımadalara özgü endemik canlı olmasına rağmen, Santiago Adası'nda neredeyse 200 yıldır görülmüyordu. Onları burada son görüp kayda geçiren 1835 yılında Charles Darwin olmuştu.

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