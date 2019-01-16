Soyguncular kuyumcuyu pompalı tüfekle öldürdü!

ANKARA'nın Mamak ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polis, soygun girişiminin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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