Soyguncular kuyumcuyu pompalı tüfekle öldürdü!

ANKARA'nın Mamak ilçesinde yüzleri maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcu dükkanında kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polis, soygun girişiminin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesindeki kuyumcuda meydana gelen olayda; yüzleri maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, cadde üzerindeki kuyumcuya girdi.
Nurettin Güzel, isteği yerine getirmeyince elinde pompalı tüfek olan şüpheli, Güzel'e ateş açtı.
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