Soygun sırasında arkadaşının yaptığı trajikomik hareket!

Soymak istedikleri mağazanın önüne gelen iki hırsız ellerindeki büyük taşlarla camı kırmaya çalışırken trajikomik bir olay yaşanıyor. Arka tarafta duran adam taşı mağaza yerine arkadaşının kulağının arkasına yapıştırmasıyla olanlar oluyor. Sosyal medyada yayılan bu görüntü izleyenleri güldürüyor.

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