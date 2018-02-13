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Soyağacı sistemi ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

Soyağacı sistemi ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

e-Devlet üzerinden başlayan soyağacı öğrenme bilgi sorgulama hizmeti vatandaşların yoğun ilgisinin ardından askıya alınmıştı. Yapılan çalışmalar sonunda alt üst soy ağacı sorgu sistemindeki hatalar düzeltildi. Soyağacı öğrenme sistemi en geç bir hafta içinde yeniden açılacak. Soy agaci ogrenme artık sıralı olacak.

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Eklenme Tarihi: 12-02-2018 17:51 - Güncelleme: 13-02-2018 00:35

e-Devlet üzerinden açılan soy ağacı öğrenme sistemi geçen perşembe hizmete açılmış ve aşırı yoğunluktan ötürü sorgulama kilitlenmişti. Geçici olarak kapatılan alt üst soy ağacı öğrenme sistemi günlük kota uygulamasıyla önümüzdeki günlerde tekrar devreye girecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sistemdeki sorunun giderilmesi için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda soyağacı sorgulama sisteminin ne zaman hizmete alınacağı açıklandı.

"SOYAĞACI ÖĞRENME NE ZAMAN AÇILACAK": Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden üst düzey bir yetkili, “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca çalışma yürütülüyor. Sistemin kapasitesinin yükseltilmesi söz konusu. Şu anda test çalışması yapıyoruz. Sistem kilitlenmeden en fazla ne kadar soyağacı sorgulama yapılabilir. Bu konudaki çalışma sürüyor. En geç bir hafta içinde vatandaşlar yeniden soyağacı sorgulaması yapabilecek. Ancak günlük kota olacak. Kullanıcılardan ricamız sakin olmaları” dedi.

Alt üst soy ağacı sorgulama (soy ağacı öğrenme) sistemi açılıyor

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Efe 12 Şubat 2018 21:17 Gecmisimizin ne oldugu onemli degil onemli olan kendimizi ne hissettigimizdir.Ne mutlu musluman turkum diyene

    CEVAP YAZ 3 0
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