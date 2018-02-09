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Soy ağacı sorgulama sistemi ne zaman açılacak yeni açıklama

Soy ağacı sorgulama sistemi ne zaman açılacak yeni açıklama

Soyağacı sorgulama hizmeti, e-devlet uygulamasında dün başlamıştı. Ancak soyağacını öğrenmek isteyenlerin aşırı talebi e-devlet sitesinin kilitlenmesine yol açtı. Bugün e devlet üzerinden sorgulama yapanlar teknik arıza mesajıyla karşılaştı. Soyağacı sorgulama sayfasının ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü raporlarının ne zaman tekrar açılacağını açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 15:15 - Güncelleme: 09-02-2018 15:15

SOYAĞACI uygulaması nedeniyle dün e devlet sistemi resmen çöktü. Bugün siteme girmek mümkün oldu ancak soyağacı sorgulama bölümü askıya alındı. Dünden bu yana yüzbinlerce kişi soyağacını öğrenebilmek için e devlete girmeye çalışırken sorgulama sayfasının ne zaman açılacağı açıklandı.

SOYAĞACI SORGULAMA NE ZAMAN TEKRAR AÇILACAK?: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle: Müdürlük, hizmetin uygulamaya konulduğu saatlerde 330 bin kişinin soyağacı raporunun sistem tarafından oluşturulduğunu açıkladı. Merak edilen soru şu. Peki sistem tekrar ne zaman açılacak? Müdürlük, bu soruya 'Yoğunluğun azalmasından sonra' cevabını verdi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"08.02.2018 tarihinde saat 14:00’da E-Devlet üzerinden hizmete açılmış olan Alt-Üst Soy Raporu 09.02.2017 tarihi saat 02:00’e kadar yaklaşık olarak 200.000 adet üretilmiştir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği hizmette asıl yoğunluk ise gece 02:00- 04:00 arasında (yaklaşık 110.000 Alt-Üst Soy Raporu) yaşanmıştır. Saat 04:00 dan itibaren ise aşırı talep olmasından dolayı verilen hizmette gecikmelerin oluşmasına ve vatandaşların bekleme sürelerinde artış yaşanmaya başlamasından dolayı Alt-Üst Soy Raporunun E-Devlet üzerinden paylaşımı geçici olarak durdurulmuştur. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet üzerinden sunulmakta olan Nüfus Kayıt Örneği ve Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi hizmeti sunulmaya devam etmekte olup, yoğunluğun azalmasından sonra Alt-Üst Soy Raporu hizmeti en kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacaktır. Ancak vatandaşların yoğun talebi ile orantılı olarak Alt-Üst Soy Raporunun gecikmeli veya kesintili hizmet vermesi ihtimali bulunmaktadır. 

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Rifat 09 Şubat 2018 15:47 Yoğunluk nasıl azalacak yav sistem açilmadiktandıktan sonra. Millet biraz unutsun yani. Bu mu çare?

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